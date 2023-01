El profesor de música, historiador medievalista y sanabrés de pro Lauro Anta Lorenzo ha fallecido en Madrid a los 64 años de edad. Natural de Rosinos de la Requejada, vivió muchos años en Mombuey y actualmente residía en Madrid. Deja esposa, natural de Otero de Bodas y un hijo.

Lauro Anta era un investigador de distintos aspectos de la historia medieval de Sanabria y profundizó en algunos hitos como la Carta Puebla de Sanabria o el monasterio de San Martín de Castañeda.

Además era una persona muy activa y habitual participante en jornadas, conferencias e incluso recitales musicales en distintas localidades de Sanabria. El exdirector de la UNED Juan Andrés Blanco destaca que Lauro Anta se formó con el reputado medievalista José María Mínguez, “y siempre le interesó la historia medieval de su tierra”.

Manuel Mostaza destaca que fue “la persona que recuperó el Fuero de Sanabria”. De hecho fue uno de los ponentes destacados en el ciclo de ponencias dedicado a la conmemoración del VIII centenario de la Carta Puebla, otorgada el 1 de septiembre de 1220 por Alfonso IX de León y confirmada por su nieto Alfonso X El Sabio. Documento este último que se expuso en el castillo de los Condes de Benavente, en Puebla, junto con el Fuero de Benavente.

Lauro Anta tenía "un amor secreto con el pergamino” y de hecho su aportación fue fundamental para destacar la importancia del Fuero y señas de identidad de la Puebla, ya que fue quien lo halló en el Archivo de Osuna en 1987 y su trascripción fidedigna, a partir del documento de Alfonso X.

El fuero se debió incorporar al Archivo Condal de Benavente y de este, por las alianzas matrimoniales, al archivo los Duques de Osuna. En 1987, cursando el quinto el último año de la especialidad de Literatura e Historia, visitó la Sección de Osuna buscando información sobre los documentos relacionados con el Monasterio de San Martín de Castañeda y relacionados con los Condes de Benavente.

Con emoción recordó a la entonces responsable del archivo de Osuna, Pilar Serra Navarro, que puso en sus manos una caja y unas fichas de cartón descriptivas “y me dijo: toma notas”. Anta realizó un trabajo exhaustivo de descripción acompañado de su transcripción porque la Universidad de Salamanca quería publicarlo. “En aquella particular ficha del Fuero se inventarió con el sello de plomo, y me llamó la atención que no se encontrase el sello de plomo”. Fue un oficial de la sala de Investigación quien supuso que “si no está en la carpeta se lo han llevado a sigilografía porque entró suelto”, pero “mi respuesta fue rápida, si están cortados con tijeras”.

Desde el punto de vista paleográfico se atiene a un modelo de privilegio rodado, seguramente el más solemne, que cristalizó en una serie de apartados independiente del contenido.

También fue un profundo estudioso del Monasterio de San Martín de Castañeda que, "no solo representó el poder económico sino que fue una pieza política fundamental, un instrumento de la monarquía en el tablero que era del clero", subrayó el historiador y medievalista Lauro Anta Lorenzo en su exposición sobre "Documentación Medieval del Abadengo de San Martín de Castañeda" durante la presentación de su trabajo en la crónica publicada en su día por Araceli Saavedra en este diario.

En Illanes impartió una conferencia sobre "Violencia feudal y resistencia en Sanabria en la Edad Media" en la que desterró que la cuenca del Tera fue un paraje despoblado ya que la monarquía leonesa tuvo que entrar enfrentándose a los pobladores de Sanabria, que incluso acuñaron su moneda. Fue gráfico a la hora de describir cómo las razias musulmanas subían por la "Ruta de la Plata como se sube por la autovía A-52 a Galicia".

Está previsto que los restos mortales de Lauro Anta sean incinerados y sus cenizas descansen entre su Rosinos natal y Puebla de Sanabria.