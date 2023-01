“La escritura infantil es gratificante por la reacción que tienen los lectores”

El zamorano Diego López Rapado acaba de publicar su primer libro, un volumen de literatura infantil.

–¿Cómo surge la creación de “Las lágrimas de la luna”?

–A mí siempre me ha gustado escribir y he escrito relatos. Algún día soñaba una historia y luego le daba forma. De hecho, durante mis años de universidad hice varios cursos sobre escritura narrativa y de edición de personajes en el Círculo de Bellas Artes. Profesionalmente me dedico a un ámbito que nada tiene que ver con la escritura, pero tengo dos niños pequeños, uno de tres y otro de cinco años. Cuando nació el segundo, al mayor le empecé a contar historias. Tenemos un muñeco que proyecta imágenes de estrellas y la luna en el techo y se me ocurrió el tapar las estrellas y contarle una historia con la luna. Le gustó tanto que le pedía a su madre que también se lo contara. Ella me pidió que se la escribiera , pues la desconocía y no podía contársela a nuestro hijo. La historia tiene una serie de valores implícitos.

–La historia que le contó a su hijo inicialmente ¿la fue puliendo?

–La esencia estaba, pero la tuve que adaptar y hacer un poco más larga. La trama gira alrededor de una persona que encuentra a la luna que está triste porque ha perdido las estrellas. Aparece un bosque o un volcán, un mago o una bruja, entre otros personajes.

–¿Qué le mueve a intentar publicarla?

–Una vez que tenía la idea, la pasé a texto, la pulí y la mandamos a varias editoriales que publican títulos infantiles que conocíamos gracias a los libros que tenemos en casa. Es un ámbito complicado donde comenzar, pero la editorial Babi Dibu apuesta por nuevas firmas y dieron el paso y me dieron la oportunidad.

–En la propuesta que remite a las editoriales ¿incluía ilustraciones?

–Yo había hecho unas ilustraciones muy de andar por casa, pues nos aconsejaban que un cuento infantil si va ilustrado llama más atención. Yo tenía un boceto de la luna, pero el libro conserva su esencia y el personaje principal conserva los colores que yo le planteé. La propia editorial nos puso en contacto con varios ilustradores para que eligiéramos con cuál quisiéramos trabajar y optamos por una chica de Zaragoza, Alba N. F. (@kalisdice).

El libro tiene 32 hojas y lo textos son cortos, pero conlleva mucho trabajo detrás

–¿Qué le hizo elegirla?

–Por el concepto de magia y fantasía que están presentes en sus dibujos. Además, el personaje principal tiene cierto aire al personaje de la película de Disney “Luca”, aunque tiene también rasgos que recuerdan al manga. El uso del color es muy interesante. Cuando la historia habla de la luna emplea tonos azules, cuando llega al bosque opta por una amplia gama de verdes o en el mago, los rojos.

–¿Fue algo consensuado o propuesta de la ilustradora?

–Fue propuesta suya. La portada yo la tenía muy clara desde el inicio y sin embargo, ella me la cambió. Yo tenía muchos bocetos y lo que hemos hecho ha sido adaptarlos a las ideas de Alba, que ha hecho imágenes increíbles.

–Habla de valores implícitos el texto, ¿qué transmite?

–He querido plantear distintas emociones para ayudar a los niños. Se transmite la importancia de ayudar al otro, la solidaridad o el compañerismo. A partir de un texto fantástico planteamos una serie de valores y emociones para niños de 3 a 6 años. Es un cuento ideal para que sea leído y que pueden leer los primeros lectores. En el libro empleo un lenguaje normal, nada aniñado.

–Usted mismo lleva a cabo cuentacuentos con la obra.

–Sí, es una manera de darlo a conocer y como es una lectura de unos diez minutos, lo hemos hecho con centros educativos para trabajar los valores. Lo llevamos a cabo en el colegio en Arcenillas. Lo hicimos en Navidad en la librería Ler y tenemos en cartera alguno más.

–¿Repetirá la experiencia de publicar un cuento inventado por usted?

– No lo sé, ha sido un año de trabajo el adaptarlo y que acabe viendo la luz. Son 32 hojas y los textos son cortos, pero conlleva mucho trabajo detrás. Es una experiencia muy bonita, pues es muy enriquecedor llegar a contar tu cuento a niños que al principio están distraídos y al final los has enganchado a la historia que tú has escrito y se te quedan mirando pidiéndote con sus caritas más.

–¿Algunos de sus relatos escrito cuando estaba en la universidad verán la luz?

–Creo que no, seguiré con la escritura para niños, pues resulta muy gratificante la reacción de estos lectores. También es sorprendente cómo reaccionan los abuelos, que no son inicialmente los destinatarios, pero que al ojearlo lo compran para sus nietos.