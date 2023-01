“Mis nuevas composiciones tienen mucho de crítica a lo que nos rodea”

La cantautora Lucía Gonzalo encara el nuevo año cargada de proyectos. El más inmediato corresponde a abrir el ciclo de grupos zamoranos, el viernes 13 de enero, en La Cueva del Jazz.

–Vuelve a tocar en Zamora, en una de las salas que más apoya a los músicos de la tierra, La Cueva, e inaugura el ciclo de grupos locales que celebra sus 20 ediciones.

–Estoy muy contenta. Me sorprendió mucho cuando me llamó Óscar (Sotelo) y me comentó que quería que abriera el ciclo de grupos zamoranos, lo que es todo un honor. Es increíble la cantidad de músicos que hay en Zamora y que una sala apueste desde hace tanto tiempo por darlos a conocer. Además, existe una asociación que aglutina a los músicos, Mubaza, y somos la única provincia que dispone de unas escuelas de folclore regladas, por lo que debemos de sentirnos afortunados.

–En el concierto, ¿qué tiene previsto interpretar?

–Principalmente temas míos, canciones propias que he escrito y compuesto en el último año y medio. Llevaba mucho tiempo haciendo versiones y durante este período he escrito mucho. También cantaré y tocaré algunas versiones y presentaré un videoclip de un tema nuevo, “Amapola blanca” que habla de la despoblación de Zamora.

–El tema no es inédito.

–Lo presenté en la inauguración de Fromago y como tuvo tan buena acogida, me animé a grabarlo y hemos hecho un videoclip. Lo hemos grabado en varios puntos de la provincia, como la Sierra de la Culebra, para dar visibilidad a los incendios de la destruyeron este verano, o en palomares y también en la capital. Hemos intentado que tuviera niebla al ser un fenómeno tan característico de esta zona.

–En las canciones que ha compuesto en los últimos meses, ¿qué temas aborda?

–Sobre todo crítica social. Tengo un tema “Animal de circo” que habla sobre el acoso escolar y está basado en un caso que viví cuando estudiaba en el instituto. Otro tema profundiza en la llegada de personas en pateras y en otros hablo de la desforestación y de la despoblación. Mis propios temas tienen mucho de crítica a lo que nos rodea actualmente.

–En su opinión, ¿en la música tiene que existir un mensaje?

–Sí. Ahora es más necesario que nunca dar visibilidad a los problemas. Con la música la gente presta mucha más atención a los mensajes. La música es un arte que tiene la suerte de conectar con mucha más facilidad y si añades una letra reivindicativa, entra con mucha más fuerza.

–En sus composiciones, ¿qué influencias se pueden percibir?

–A mí siempre me ha gustado la música tradicional tanto de la provincia como portuguesa. He escuchado mucho fado, de hecho he vivido un tiempo en Lisboa. Es un género que me llega mucho y creo que consigo cantar lo que buscan los portugueses. Creo que tengo un poco la misma sensibilidad que tienen ellos. Tenemos muchas joyas en la música tradicional que creo que todavía está infravalorada, aunque es verdad que ahora existe una tendencia a recuperarla, pero todavía está asociada a los viejos. No obstante, lo importante es que se vaya reinventando y que se conozca cómo se vivía antes, pues las letras de las canciones lo reflejan.

–Lleva año y medio escribiendo sus propias canciones que... ¿cuándo verán la luz en formato disco?

–Ahora mismo estoy produciendo tres temas con Edu Jerez, tres singles, el formato con el que trabaja ahora el mundo de la música. Espero en año y medio comenzar a grabar el disco, pero ahora estoy centrada en mis propias canciones, que el público las conozca e ir paulatinamente presentado esas tres canciones más y tener mi propio estilo.

–¿En qué línea cree que se encuentra?

–Tengo una voz muy personal por lo que a través de ella se me puede reconocer. Ahora en el mundo de la música o sigues una tendencia o resulta complicado lograr triunfar, destacar o simplemente darte a conocer entre tantos grupos y tantos artistas. Es una cuestión de encontrar este toque personal y potenciarlo.

–Tras La Cueva ¿tiene previsto algún otro concierto en fechas cercanas?

–Por ahora solo tengo ese. Espero que, en breve, salgan más y me gustaría también intentar tocar en salas de Madrid. Además, ahora voy a comenzar a dar clases de guitarra en Zamora y quienes estén interesados pueden contactar conmigo a través de las redes sociales.