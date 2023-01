La marcha de Francisco José Requejo de Ciudadanos no va a significar la desaparición del partido en Zamora. Lo dice una voz autorizada como es la de José Antonio Bartolomé Cachón. El que fuera diputado nacional en el Congreso y gerente del Servicio Público de Empleo ha asegurado que hay gente perfectamente dispuesta dentro de la formación para tomar las riendas sea cual sea el futuro del presidente de la Diputación Provincial. Incluso él mismo, que se ha mostrado comprometido para trabajar en cualquier ámbito donde haga falta.

José Antonio Bartolomé, que se había sumado a la candidatura de Edmundo Bal para dirigir Ciudadanos, ha afirmado que no abandonará el partido pese a la derrota sufrida frente a la corriente de Inés Arrimadas. “El partido no va en la dirección correcta y espero que en el congreso que tenemos este fin de semana haya cambios para retomar el rumbo, pero también quiero dejar absolutamente claro que no me voy a ir a ningún otro partido; sigo en Ciudadanos”, ha señalado a este diario.

El exdiputado zamorano ha expresado que el proyecto de Ciudadanos es “de carácter liberal y progresista”, por lo que se antoja necesario “ensanchar la parte ideológica del partido” para captar votos que hasta ahora no han cosechado. “No deben vernos como un partido de derechas porque no lo somos; tenemos espacio político para enganchar a esas personas”, ha manifestado tras concluir las primarias.