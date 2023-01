El testimonio de los brasileños en Zamora: “El odio está en las calles"

Brasil vive momentos de zozobra. El asalto de miles de radicales a las principales sedes institucionales del país supuso, el pasado domingo, la culminación de semanas de tensión política tras la victoria electoral del Partido de los Trabajadores de Lula da Silva sobre el Partido Liberal de Jair Bolsonaro. Un grupo de partidarios de este último no ha reconocido la ajustada derrota sufrida en las urnas por el hasta entonces presidente de la República y ha emprendido una campaña para reclamar que el Ejército corrija con las armas la voluntad expresada previamente por el pueblo en las urnas.

Angustia y pena

Las imágenes que llegaron a España procedentes de la capital brasileña mostraron los destrozos causados por los asaltantes en las instalaciones del corazón de la democracia en el país. Esos vídeos resultaron impactantes para quien ve el panorama con distancia, pero desoladores para los ciudadanos de Brasil que, por unas razones u otras, siguen los acontecimientos con un océano de por medio. Entre ellos, están los 250 ciudadanos del Estado sudamericano que residen en Zamora y que han vivido horas de angustia y pena.

Para Thaísa Nunes, ha sido complicado concentrarse en sus estudios durante estos días. Esta brasileña de 32 años cursa Arquitectura Técnica en la Escuela Politécnica de Zamora para homologar la titulación adquirida ya en Brasil y poder ejercer su profesión en España, donde llegó precisamente después de que Bolsonaro ganara las elecciones de 2018: “Mi opinión sobre él es la peor posible. Su victoria me afectó muchísimo hace cuatro años y creo que representa lo peor que se puede esperar del gobernante de un país”, explica esta mujer que reconoce que lo está pasando “fatal” estos días.

Una de las causas de esa desazón es que su familia vive en Brasilia, la capital, el escenario principal de los movimientos que cuestionan el triunfo electoral de Lula da Silva: “Bolsonaro llegó por la rabia que había contra el Partido de los Trabajadores y se ha ido por la rabia que la gente tiene contra él”, razona Nunes, que lamenta que “la polarización en Brasil es muy fuerte y se puede sentir en las calles”. Ella misma lo ha notado en el seno de su familia y teme por lo que le pueda suceder a su madre: “Es funcionaria pública, milita mucho y suele salir a las calles”, señala.

Para Nunes, el regreso a Brasil al que sí aspira su marido no es una opción mientras “el odio sea tan fuerte”, aunque reconoce que le da “mucha pena” mantenerse lejos por esa razón: “El temor y el miedo van a seguir mientras Bolsonaro se mantenga como una alternativa de Gobierno”, reflexiona esta arquitecta que se emocionó días atrás al ver al rey de España en la toma de posesión de Lula da Silva.

Una jugadora profesional de baloncesto

De forma más provisional se encuentra en España Nany Carvalho, una de las jugadoras de la plantilla del Recoletas Zamora, que subraya que “hay protestas por todo el país, de la mano de la gente que cree que la elección de Lula da Silva se concretó gracias a una serie de trampas”. “Estamos en una democracia y las personas tienen que aceptar que el nuevo presidente consiguió más votos”, recuerda la deportista profesional.

El concepto que tiene Carvalho de Bolsonaro también es malo. En parte, porque “su discurso ha fomentado la violencia contra las minorías”, pero también por la gestión de la pandemia y por un negacionismo del COVID que alteró especialmente su sensibilidad: su padre falleció a causa de la enfermedad. “Ahora, el gran problema que tenemos es que todo está muy polarizado”, lamenta la jugadora del CD Zamarat, que pone el foco en la necesidad de que desaparezca la violencia.

El problema de las "fake news"

Por su parte, Mariana Brilhante, profesora de conversación en portugués de la Escuela Oficial de Idiomas de Zamora, cita también las “fake news” como causa de la actitud de determinada parte de la población, aunque matiza que lo ocurrido el domingo cruza todos los límites esperados: “Es una locura y lloré un montón al ver lo que habían hecho. No sé cómo hemos llegado al punto de dejar que pasara algo así. Puedes protestar, pero no de ese modo”, razona esta mujer de 26 años, natural de Porto Alegre, que regresará a su país a partir de junio.

Brilhante añade que ya en noviembre empezaron los movimientos para financiar lo ocurrido el domingo: “Se esperaba que pasara algo, pero no tanto”, apunta esta profesora que siente la división de Brasil en su propia vida: “Hay gente de mi familia con la que no hablo porque no puedo aceptar determinadas opiniones, como no se puede tolerar por ejemplo que alguien diga que las personas negras son inferiores”, remarca.

Desde la perspectiva de alguien mucho más asentado en Zamora, Diego Gonçalves confía en que el asalto no pase de ser “algo vergonzoso perpetrado por personas que parecían hinchas de fútbol en busca de llamar la atención”: “Lula tiene trabajo por delante, porque los bolsonaristas son casi el 50% de la población, pero confío en que esto se calmará”, zanja este brasileño residente en la ciudad.