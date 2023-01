Prada ofrece a Requejo el número dos de la lista del PP para el Ayuntamiento de Zamora

Jesús María Prada ha ofrecido a Francisco José Requejo ser el número dos de la lista del Partido Popular al Ayuntamiento de Zamora. Lo ha hecho convencido de que la mejor estrategia para derrotar a Izquierda Unida es aglutinar bajo el mismo paraguas todas las opciones del centro derecha. La propuesta, sin embargo, no ha obtenido todavía una respuesta. El presidente de la Diputación Provincial de Zamora ya ha anunciado que no concurrirá por Ciudadanos a las elecciones municipales del 28 de mayo y todo apunta a que se encuentra inmerso en la creación de un partido alternativo. El entendimiento parece lejano, pese a que ambos forman parte del mismo equipo de Gobierno en la Encarnación. Una situación que convertirá a los despachos de la institución provincial en un tablero de ajedrez a lo largo de los próximos meses.

El candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Zamora ha sido quien ha tomado la iniciativa para tratar de incorporar al presidente de la Diputación Provincial a su lista para las municipales. Jesús María Prada Saavedra ha confirmado a este diario que ha tenido un encuentro con Francisco José Requejo en el que le ha propuesto que se integre como número dos de su candidatura para hacer fuerza frente a la Izquierda Unida de Francisco Guarido. La conversación ha tenido lugar esta misma semana, que ha sido la escogida por los populares para oficializar al vicepresidente como aspirante a alcalde. En un tono cordial, la mano ha quedado tendida sin que el mandatario provincial haya aceptado o rechazado el puesto. Así ha sido hasta este momento.

Tradicionalmente, el número dos de la lista del Partido Popular al Ayuntamiento de Zamora lo ocupa la persona que la formación considera como candidata a presidir la Diputación Provincial si así se da el caso. No obstante, el ofrecimiento a Francisco José Requejo no parece tan generoso. Por ahora, la oferta que Jesús María Prada ha realizado para ser el número dos significa única y exclusivamente eso, ser el número dos. Y tendrá que ser la dirección provincial, formada por José María Barrios y su equipo, la que se encargue de gestionar la designación de un futurible presidente.

Jesús María Prada aseguraba ayer por la mañana en los micrófonos de la Cadena SER que convenía recordar que Francisco José Requejo era presidente de la Diputación Provincial con los votos del Partido Popular, incluido el suyo propio. Posteriormente, en conversación con este diario, el vicepresidente de la institución y candidato del Partido Popular ha defendido que, precisamente por este trabajo conjunto de los últimos cuatro años, ha decidido ofrecerle un puesto en su lista para las elecciones de mayo. Tras la conversación que ambos han mantenido en la presente semana, la pelota se encuentra ahora en el tejado del, por el momento, líder de Ciudadanos en la provincia de Zamora. Solo él tendrá que responder al interés mostrado por el Partido Popular de cara a la integración, aunque a fecha actual no está previsto que eso ocurra de manera inminente, como así ha podido corroborar también este diario.

Silencio hasta que termine el proceso de refundación de Ciudadanos

El proceso de refundación de Ciudadanos es un actor secundario que está ralentizando la toma de decisiones en la política zamorana. Francisco José Requejo ha anunciado ya que no se presentará por la formación a las elecciones municipales del próximo 28 de mayo. Abandonará el partido. Previsiblemente, con él se irá el núcleo duro naranja en la provincia, teniendo en cuenta que buena parte de sus miembros forman parte del organigrama presidencial en la Diputación Provincial. Contactado por este diario, el mandatario de la Encarnación ha preferido no pronunciarse sobre el ofrecimiento de Jesús María Prada ni sobre cualquier otro asunto concerniente a los comicios. No lo hará, al menos, hasta que se supere ese proceso interno que concluye el domingo día 15 de enero.

Alrededor del futuro de Francisco José Requejo existen pocas certezas y muchos rumores. Las certezas las adelantó el propio presidente en este diario a través de la entrevista de final de año 2022, cuando confirmó que no se iba a presentar por Ciudadanos a las elecciones de este 2023. En ese marco, dijo que agradecía al partido la confianza depositaba, pero que los errores cometidos con la provincia le obligaban a dar un paso atrás. También afirmó tener “distintas posibilidades abiertas” para el futuro, aunque sin concretar ninguna. Es ahí donde entra el apartado de los rumores. Por la esfera política local corren voces que hablan de movimientos para la creación de un partido provincialista con el propio Requejo como cabeza visible.

Izquierda Unida, sin plazos para elegir a su aspirante, confía en la repetición de Guarido

Todos en Izquierda Unida confían en que Francisco Guarido tome finalmente la decisión de presentarse a la reelección. El alcalde sigue sin deshojar la margarita, aunque ha reconocido en las últimas semanas que se están dando pasos favorables para que su nombre esté en el número uno de la lista. Uno de ellos es, por ejemplo, que la coordinadora autonómica haya excluido a la asamblea local del pacto alcanzado con Podemos a nivel regional para acudir a las elecciones municipales del 28 de mayo en confluencia. Eso no ocurrirá en Zamora y es un punto positivo. También lo es el respaldo que la gente de la calle le da a él y a sus concejales. Sin embargo, en unos meses cumple los 65 años y la posibilidad de jubilarse planea sobre su pensamiento.

El coordinador provincial de Izquierda Unida de Zamora, Miguel Ángel Viñas, tiene claro que “no existe mejor candidato” que Francisco Guarido. El sentir de la asamblea que él representa es que el alcalde debe repetir, aunque también entiende las razones de la duda. “Una persona que lleva tanto tiempo invertido en esto, es normal que piense en dejarlo; pero, para mí, es la mejor opción y así lo voy a defender siempre”, ha señalado en declaraciones a este diario.

El proceso interno para la elección de candidatos todavía no se ha abierto en Izquierda Unida a nivel autonómico. El propio Viñas ha explicado que no ha habido instrucciones ni fechas. Los plazos son una incógnita. Sí se conoce el procedimiento. Como en otras ocasiones, serán los propios interesados los que se postulen como candidatos para someterse posteriormente a la votación de la asamblea. Las votaciones podrán ser tanto presenciales como no presenciales y del resultado saldrá el número uno de la lista al Ayuntamiento de Zamora. En principio, todo el mundo esperará a la decisión que tome Francisco Guarido. De postularse a la reelección, es previsible que no haya más candidatos en el proceso interno.