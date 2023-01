Todos en Izquierda Unida confían en que Francisco Guarido tome finalmente la decisión de presentarse a la reelección. El alcalde sigue sin deshojar la margarita, aunque ha reconocido en las últimas semanas que se están dando pasos favorables para que su nombre esté en el número uno de la lista. Uno de ellos es, por ejemplo, que la coordinadora autonómica haya excluido a la asamblea local del pacto alcanzado con Podemos a nivel regional para acudir a las elecciones municipales del 28 de mayo en confluencia. Eso no ocurrirá en Zamora y es un punto positivo. También lo es el respaldo que la gente de la calle le da a él y a sus concejales. Sin embargo, en unos meses Guarido cumple los 65 años y la posibilidad de jubilarse planea sobre su pensamiento.

El coordinador provincial de Izquierda Unida de Zamora, Miguel Ángel Viñas, tiene claro que “no existe mejor candidato” que Francisco Guarido. El sentir de la asamblea que él representa es que el alcalde debe repetir, aunque también entiende las razones de la duda. “Una persona que lleva tanto tiempo invertido en esto, es normal que piense en dejarlo; pero, para mí, es la mejor opción y así lo voy a defender siempre”, ha señalado en declaraciones a este diario.

El proceso interno para la elección de candidatos todavía no se ha abierto en Izquierda Unida a nivel autonómico. El propio Viñas ha explicado que no ha habido instrucciones ni fechas. Los plazos son una incógnita. Sí se conoce el procedimiento. Como en otras ocasiones, serán los propios interesados los que se postulen como candidatos para someterse posteriormente a la votación de la asamblea. Las votaciones podrán ser tanto presenciales como no presenciales y del resultado saldrá el número uno de la lista al Ayuntamiento de Zamora. En principio, todo el mundo esperará a la decisión que tome Francisco Guarido. De postularse a la reelección, es previsible que no haya más candidatos en el proceso interno.