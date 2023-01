“Tenemos que escuchar más a las personas con autismo y darles voz”

El psicólogo Arturo López Fernández, psicólogo en la Asociación de Autismo de Ávila y profesor asociado en la Universidad de Salamanca, es el autor de “El autismo según Sheldon Cooper” que se presenta el viernes día 13 de enero a las 19.00 en la Biblioteca Pública de Zamora.

–¿Cómo escribe este libro?

–Lo empecé a escribir en el período de tiempo en la población hemos sido más creativa, durante el confinamiento. Cuando tuvimos que quedarnos en casa yo me encontraba de visita en casa de mis padres y tuve que quedarme allí. Cuando les hablaba de mi trabajo, me di cuenta de que no estaban entendiendo lo que era el autismo, ni lo que era una persona con autismo, ni lo que suponía para una familia… lo veían de una manera muy patológica. Este hecho me llevo a reflexionar, pues si personas muy cercanas a mí lo percibían de esa manera el trastorno del espectro autista, la población general, que tiene un acercamiento menor, podía tener una percepción más distorsionada y me planteé realizar una publicación divulgativa.

–¿Qué conceptos quería abordar?

–Inicialmente mitos sobre el trastorno del espectro autista. Lo escribí con cierto toque de humor porque entiendo que los libros técnicos pueden ser muy densos para el lector que no esté familiarizado. Al presentárselo al editor, Gerardo Herrera, me indicó que podíamos relacionarlo con algún personaje y se nos ocurrió Sheldon Cooper (personaje de ficción de una serie estadounidense que tiene síndrome de Asperger). A través de este personaje podíamos llegar a quienes inicialmente no les interesaba el tema del autismo y, en última instancia, divulgar más lo que es el autismo.

–¿Resulta más fácil introducir conceptos a través del humor?

–Sí, es más fácil divulgar a través del humor porque desde que somos pequeños hasta la edad adulta generamos un mayor aprendizaje siempre que generamos alguna emoción. Esto sucede por una estructura que tenemos en el cerebro.

En el libro desde el humor se trabajan los principales mitos que existen sobre el autismo y el respeto a las relaciones humanas hacia las divergencias

–El libro lo ha planteado a modo de entrevista.

–Entre un periodista novato y Sheldon Cooper. Ellos hablan de aspectos relacionados con el trastorno del espectro autista y generan situaciones de lo que están explicando en el comportamiento de Cooper, por lo que conjuga la teoría y la práctica. Se trabajan los principales mitos que existen sobre el autismo y el respeto a las relaciones humanas hacia las divergencias. Queremos que se escuche más a las personas con autismo, tenemos que darles voz y que se les escuche.

–¿Cuáles son los mitos más extendidos sobre el autismo?

–La idea de que es una enfermedad, cuando no lo es. Es una condición en el desarrollo que lo que hace es que sean personas que tienen una disposición cerebral diferente a la normativa que perciben la realidad de una forma distinta a la que tenemos quienes tenemos un cerebro normativo, que somos más. Como lo normal es lo nuestro, les obligamos, sin sentido, a ajustarse a lo nuestro cuando lo que tenemos que hacer nosotros es adaptarnos. Nosotros tenemos que ponernos en sus zapatos porque ellos lo ven de otra forma. Su cerebro es de otra manera y tenemos que darle las herramientas para que se puedan manejar en la sociedad. También existe el pensamiento de que quieren evitar el contacto social continuamente, cuando, a veces, es lo contrario. Dentro de las personas que tiene trastorno del espectro autista las hay que sí quieren establecer contacto social, pero no saben hacerlo de manera adecuada, lo que genera inseguridades, ansiedades y problemas.

–¿Cuándo se suele detectar?

–La mayor población diagnosticada es infantil o si son chicos que enmascaran los síntomas y no se les diagnostica hasta la adolescencia y también hay adultos que están ocultos, lo enmascaran y eso hace que se sean otra persona. Se sienten mal consigo mismos y tienen síntomas de depresión, de ansiedad o bien de trastornos alimentarios cuando son consecuencias de un autismo no comprendido ni por ellos, ni por la sociedad. Son personas que han pensado toda la vida que son raros, cuando tienen una manera distinta de procesar la información y nadie les ha llegado a comprender.