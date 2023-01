El colectivo de zamoranos que vive en Zamora pero trabaja en Madrid y utiliza el tren para sus desplazamientos diarios ha expresado su protesta por el hecho de que van a quedar 23 días "colgados" sin abonos, debido a que los anteriores han desaparecido desde el día 1 de enero y los nuevos no entran en vigor hasta el día 23.

"Yo fui previsora y renové el abono antes del 31 de diciembre, pero ni aún así me va a llegar hasta el día 23. Pero otra mucha gente no se percató del cambio y ahora se ven en la tesitura de que no tienen ningún tipo de abono para ir a trabajar a Madrid y se verán obligados a dejarse en sueldo en el transporte", señalaba a este diario una de las afectadas.

Y es que, aunque hay tarifas variables con billetes desde 21 euros, lo habitual es que muchos días de este mes de enero, sobre todo en los trenes de regreso los tickets cuesten 53 e incluso 63 euros. Ir y volver a Madrid a estos precios significa dejar el sueldo en el trayecto.

Los usuarios no entienden la razón por la cual no se ha dejado vigente el anterior abono hasta que estuviera en vigor el nuevo. Y tampoco se puede sacar el bono AVE existente antes de estos dos nuevos, que salía en torno a 26 euros por trayecto y permitía un periodo más amplio de utilización. En Zamora se vendieron 1.750 abonos AVE REcurrente.

AVISO IN EXTREMIS

Es cierto que Renfe avisó el día 29 de diciembre de que "a partir del 1 de enero de 2023 dejará de comercializarse el Abono AVE Recurrente. Los abonos adquiridos con anterioridad que tengan viajes pendientes podrán ser formalizados hasta la finalización de su periodo de validez (30 días desde la fecha de compra para realizar el primer viaje) o uso (20 días a partir del primer viaje formalizado). Los actuales Abono AVE Recurrente deben renovarse, por tanto, antes del 31 de diciembre (inclusive), para que los titulares puedan disfrutar de los descuentos del 50% hasta la entrada en vigor del Abono Avant, el 23 de enero".

Sin embargo, no a todos los usuarios del abono les llegó el aviso y el comunicado a los medios de comunicación llegó apenas a dos días para acabarse el plazo.

HISTORIA DE LOS NUEVOS ABONOS

Tras la aprobación por el Consejo de Ministros del Real Decreto que autoriza los Abonos gratuitos en Media Distancia por líneas convencionales y los Abonos con descuentos para viajeros del 50% en líneas de alta velocidad y la posterior Resolución del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Renfe ha procedido a ampliar el Abono Avant a cuatro trayectos de alta velocidad en Zamora, medida que entrará en vigor el 23 de enero.

De esta forma, el actual Abono AVE Recurrente dejó de comercializarse el 1 de enero. El Abono Avant será válido para todos los trayectos actuales de servicios Avant, pero también para los recorridos en trenes de alta velocidad Zamora – Ourense, Zamora – Madrid, Zamora – Segovia y Zamora – Medina del Campo AV. Este Abono Avant entrará en funcionamiento en estas relaciones el próximo 23 de enero, con descuentos del 50% en todos sus recorridos.

Los titulares interesados en estos Abonos, deberán adquirir el Abono Avant a partir del 23 de enero en los puntos de venta habituales, un abono por trayecto para cada titular. El Abono será nominativo e intransferible. Con esta medida, Renfe armoniza los Abonos con descuentos del 50% bajo una misma denominación Abono Avant con el objetivo de identificar de forma más adecuada los Abonos que se acogen a las medidas de fomento de la movilidad sostenible aprobadas por el Gobierno.

El descuento del 25% de la Junta, también pendiente de los plazos

La página de Renfe está preparada ya para atender estas nuevas peticiones de abonos Avant de los nuevos destinos obligación de servicio público, aunque todavía no está operativa. Además los usuarios de estos abonos domiciliados en Zamora o cualquier otro punto de Castilla y León pueden obtener un 25% de descuento adicional gracias al convenio firmado por la Junta con el operador ferroviario, Renfe.