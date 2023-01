Una prostituta: “presté dinero a la amiga de mi hermana para su boda, no para traerla al club”

El préstamo de 600 euros para el pasaje, que se habrían convertido en 5.000 con intereses, para simular que venía a España como turista “se los dejé porque se iba a casar y necesitaba dinero prestado”, jamás para captarla para el club de alterne de Zamora en el que trabajaba, declaró ayer una prostituta imputada por vulnerar los derechos de extranjeros en marzo de 2019.

La presunta víctima, testigo protegido en esta causa, sostuvo cuando prestó declaración que necesitaba trabajar y la ahora encausada le prometió un empleo para hacer compañía a caballeros, ir a eventos, etc., pero nunca le habló de ejercer la prostitución.

Se vería obligada a permanecer en un club de alterne de Coreses porque le quitaron toda la documentación al llegar y le dijeron que tendría que pagar la deuda del viaje, más los intereses, con ese trabajo.

La procesada, que se enfrenta a un año de cárcel, conoció a la presunta víctima en marzo de 2019 en el país latino originario de ambas, donde residen sus familias. Precisamente, la procesada declaró en el juicio de ayer en el Juzgado de lo Penal que fue su hermana la que le habló de una amiga íntima que se iba a casar y necesitaba que le prestara dinero.

La relación con su hermana y la necesidad de conseguir efectivo para afrontar mejor el coste de la operación de un hijo en el país latinoamericano le decidieron a prestar el dinero, ya que recibiría unos intereses, aunque negó que tantos como para exigir 5.000 euros.

Lo que no supo contestar la imputada fue la pregunta de la Fiscalía de Zamora sobre qué sentido tendría que la denunciante le pidiera dinero y después se viniera sola a Zamora si la boda no era en España, "no lo sé", se limitó a decir.

Servicios Sociales

La denunciante, que acudió a la Comisaría de Zamora tras lograr ayuda de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Zamora, contó que la acusada le compró los billetes de avión, le tramitó el pasaporte y otros papeles para venirse a España.

Asimismo, los 1.700 euros que supuestamente le habría dado en mano la compatriota para hacerse pasar por turista nunca los recibió, sostiene, aunque sí los habría tenido que entregar a la hermana de la acusada, asegura la mujer presuntamente obligada a prostituirse en Zamora.

En sus declaraciones sostuvo que se la había amenazado con matarla y con perjudicar a la familia que tenía en su país de origen si no hacía frente al pago de los 5.000 euros.

La imputada negó haber ayudado a la presunta víctima a entrar en España para trabajar en nada, mucho menos comprarle los billetes del pasaje, como tampoco habría recibido a la presunta víctima en el local zamorano, después de que un hombre la recogiera en Barajas y la trasladara a Zamora. Fue entonces cuando afirma que se enteró de que tendría que prostituirse para pagar la deuda contraída.

Respecto de las entregas de dinero, indicó que la denunciante le hizo solo dos pagos para devolverle lo prestado para casarse, per la cantidad exigida se multiplicó por tres hasta llegar casi a los 5.000 euros, como afirma la Fiscalía.

Los policías nacionales que prestaron declaración en el juicio aclaró que la investigación policial se inició cuando intervino el área de servicios sociales del Ayuntamiento, donde la testigo protegida acudió para contar lo que le estaba ocurriendo.

La imputada declaró que ella fue víctima de la denunciante porque le había robado en el club de alterne, tras quitarle las llaves y entrar en su habitación mientras dormía cuando después de haber consumido juntas marihuana.