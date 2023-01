Un Ayuntamiento de Zamora que sea el motor del desarrollo económico de la provincia, que aspire a convertir la ciudad en referente cultural y que apueste decididamente por su deporte. Que cuide de sus autónomos, de sus pymes, de sus comerciantes, de sus jóvenes y de sus mayores. Que haga regresar a quienes se marcharon y que intente que no se vayan los que ya están. Una casa abierta. Una institución que genere ilusión. Esa es la carta de presentación de Jesús María Prada como candidato a la Alcaldía de la capital para las elecciones del próximo 28 de mayo. El Partido Popular ha confirmado este martes lo que ya adelantó LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA el pasado 16 de octubre. Un nombre con el que tratar derrotar a la Izquierda Unida de Francisco Guarido tras ocho años en la oposición. La primera piedra de ese intento de reinvención en las principales ciudades de este territorio.

Ha sido la palabra “ilusión” la que más veces ha repetido Jesús María Prada durante la rueda de prensa en la que se ha dado a conocer su candidatura a la Alcaldía de Zamora. Ilusión, y trabajo. El que es vicepresidente de la Diputación Provincial y encargado de las áreas de Cultura y Turismo ha confirmado que lo seguirá siendo hasta las elecciones del próximo mes de mayo. “Quienes me conocen, saben perfectamente que no me falta capacidad de trabajo; seré candidato y diputado doblando las horas y ejecutando mis responsabilidades durante la mañana, la tarde y la noche si es preciso”, ha manifestado.

Prada ha agradecido a las direcciones provincial, autonómica y nacional del Partido Popular la apuesta por su persona para encabezar la lista del Ayuntamiento de Zamora. Especialmente, a José María Barrios y a Alfonso Fernández Mañueco. No obstante, ha dejado pronto el capítulo de parabienes y ha querido trazar las líneas maestras de su propuesta. “Me presento porque creo que tenemos que cambiar la principal institución de la ciudad, que es el Ayuntamiento de Zamora; una administración que se ha convertido en el gestor de la comunidad de vecinos y que lo único que hace es pagar los recibos”, ha afeado. “En mi opinión, una ciudad como la nuestra debe aspirar a mucho más”, ha añadido.

La transformación que Jesús María Prada ejecutaría de llegar al despacho de Alcaldía comenzaría con “el impulso del desarrollo económico” de la ciudad. “Zamora debe ser motor económico, cultural y deportivo”, ha afirmado. “El Ayuntamiento tiene que ser una casa abierta a todos; por ejemplo, a las asociaciones de vecinos, aunque resulten incómodas, así como a las organizaciones empresariales, a los sindicatos y a los clubes deportivos que tan importantes son para esta ciudad y provincia”, ha señalado. “También tenemos que ir de la mano de las asociaciones culturales para que nos ayuden a dinamizar la ciudad; hay que trabajar con todo el mundo”, ha insistido.

El candidato se ha referido también a las “cifras dramáticas” de la despoblación en la capital, que por primera vez ha bajado oficialmente de los 60.000 habitantes según el último censo. “Tenemos que trabajar juntos para frenar esa sangría; que los que se han ido quieran volver y que los que están aquí apuesten por no marcharse”, ha expresado. “En definitiva, se trata de generar ilusión por el futuro y de creer en Zamora”, ha aseverado.

A lo largo de los próximos meses, el aspirante del Partido Popular a la Alcaldía de Zamora trabajará para “transmitir esa ilusión a todos los ciudadanos y colectivos”. Tal y como ha defendido, su campaña será “en positivo” porque no le gusta “el enfrentamiento constante entre partidos políticos”. Preguntado por la integración de Francisco José Requejo en su lista, Jesús María Prada ha asegurado que hablará “con mucha gente”, pero no ha aclarado nada más allá de su consideración de que el centro derecha “debería estar unido”.

El presidente del Partido Popular de Zamora, José María Barrios, ha celebrado el “acuerdo unánime” de la cúpula de la formación para la elección de Jesús María Prada como candidato. “Una persona dialogante, con talante integrador y formal: es la persona ideal para ganar las elecciones al actual equipo de Gobierno”, ha manifestado. “Ahora es el momento de que recoja lo que los ciudadanos quieren para Zamora y les explique su visión de la ciudad para plasmarla en el programa y ejecutarla”, ha concluido.