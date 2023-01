Zamora se prepara para que 26.000 “baby boomers” se jubilen en la próxima década

El nuevo año 2023 trae consigo el inicio de las jubilaciones de la generación del “baby boom”, que incluye a los nacidos entre 1957 y 1977. Se trata del grupo de edad más numeroso tanto en España como en la provincia de Zamora, que verá cómo más de 26.000 personas dejarán de trabajar en la próxima década. El fenómeno del envejecimiento que sufre este territorio se hace más presente que nunca al analizar cómo será el reemplazo en el mercado laboral. O la ausencia de él. Los últimos datos oficiales de población dictan que, en esos mismos diez años de periodo, tan solo 11.000 zamoranos entrarán en edad legal de trabajar. Dos y medio a uno. Una situación que obligará a replantear el modelo tanto en la esfera del empleo público como en la empresa privada.

Los nuevos parámetros que han entrado en vigor en este año 2023 dictan que los trabajadores que quieran jubilarse con el cien por cien de la pensión tendrán que tener 66 años y 4 meses cumplidos, como así se dejó por escrito en la reforma de las pensiones acordada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero junto a los agentes sociales en el año 2011. La reforma estableció un periodo transitorio desde 2013 hasta 2027 para elevar la edad de jubilación de 65 a 67 años. En la práctica, este ejercicio comienzan a dejar de trabajar los nacidos en el año 1957, el considerado como primer curso de la generación “baby boom”.

En la provincia de Zamora, un total de 2.296 ciudadanos cumplirán este año esa edad de 66 años para la jubilación. El próximo ejercicio serán 2.408 personas y el siguiente 2.546. Año tras año, el número se incrementa. Por ejemplo, dentro de tres cursos serán 2.600; el siguiente se contarán 2.644; y el de más allá serán 2.744. En la próxima década, un total de 26.535 ciudadanos de la provincia de Zamora dejarán de trabajar por haber cumplido la edad legal de jubilación establecida por el Gobierno de España.

Por el contrario, por ejemplo, serán solo 1.180 zamoranos los que cumplan este año los 16 años establecidos como edad legal para poder trabajar. En la práctica, esto sería papel mojado porque siguen siendo muy pocos, un número insignificante, los jóvenes que comienzan a desarrollar su carrera laboral tan temprano. El año próximo se podrían incorporar 1.226 zamoranos y el siguiente 1.179. Prácticamente todas las generaciones venideras en los próximos diez años rondan los 1.100 individuos que se cumplirán los 16 años de curso en curso, hasta sumar un total de 11.456 personas en la siguiente década.

Los datos son evidentes. No hay reemplazo en la provincia de Zamora para hacer frente a semejante avalancha de jubilaciones. Al menos, no en los censos oficiales. Por esta razón, el retiro de la generación del “baby boom” ha sido tan temida durante los últimos tiempos. Y es que, la situación requerirá de un cambio absoluto del modelo tanto en la empresa pública como en la privada, pero también de la toma de medidas que garanticen ingresos extraordinarios para que el sistema de la Seguridad Social no sufra un mazazo definitivo a su ya complicada tesitura.