Ante esta situación, la portavoz del grupo, Cruz Lucas, ha registrado una solicitud para conocer los motivos por los que se ha suspendido la visita que se realizaba desde la concentración invernal de Tordesillas, que se mantiene del 19 al 22 de enero, pero... sin visita a Zamora como el pasado año.

A juicio de Lucas, el encuentro "además de ser un atractivo y un espectáculo para los zamoranos, sirve para que moteros de España conozcan Zamora". Es por ello que tildan de "lamentable" la pérdida de la visita, por lo que "pedimos explicaciones sobre las razones técnicas que han impedido que se lleve a cabo en esta edición".

La Asociación Motociclista Zamorana (AMZ) ha esgrimido en un comunicado lo siguiente en las últimas horas:

"Lamentamos comunicar que no será posible este año ya que por razones que tanto a Motauros como a la AMZ se les escapa por falta de entendimiento con el Ayuntamiento de Zamora. Agradecemos el esfuerzo que ha mostrado en anteriores ocasiones y especialmente en esta para que se celebrara, al propio concejal de turismo Christoph Strieder, pero las razones técnicas no han ido por el camino indicado, algo que resulta curioso que en otras ciudades no ocurre, de ahí que la cita este año sea en Medina del Campo".