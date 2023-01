El Calendario Oficial de Ferias Comerciales de Castilla y León recoge sólo once certámenes en la provincia para este año, y casi la mitad de ellos, cinco, en San Vitero.

El Ayuntamiento de San Vitero organiza en esta localidad Sanvifest, del 14 al 16 de julio y en las mismas fechas Feria de Productos Cárnicos y Razas Autóctonas de Aliste y Tras Os Montes, además de la Exposición monográfica del burro zamorano leonés- Feria ganadera de San Vitero, del 17 al 19 de marzo y la Feria Transfronteriza de productos forestales no maderables-Feria de Productos del Bosque del 17 al 19 de noviembre. A ellas se añade la Feria Transfronteriza de la Artes y Oficios Tradicionales de San Juan del Rebollar el 19 y 20 de agosto.

Carbajales de Alba tiene la Feria de San Miguel, el 6 de mayo, promovida por el Ayuntamiento. Y en Villalpando, la Feria de la Madera, 17 y 18 de junio y la Feria de Ganado Ovino Ovicampos el 16 de junio, ambas promovidas por el Ayuntamiento.

Zamora capital

En la capital se celebrará la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión, del 8 al 24 de septiembre organizada por Avacal, la Asociación de Libreros de Viejo en Castilla y León.

Y en el recinto ferial de Ifeza de Zamora la Feria de la Provincia de Zamora (posiblemente Naturalezas), el 21 y 22 de abril y Venandi, Feria Transfronteriza de Caza y Pesca, del 10 al 12 de marzo.

En cualquier caso que no estén en el calendario no significa que no se vayan a celebrar muchas más ferias, como las de Benavente o las de la misma capital, como Meliza, de la miel en febrero, Ecocultura o las del vehículo de ocasión.