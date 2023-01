"Anderson en Zamora, encontró, por primera vez, todo lo que quería documentar”

Patrick Lenaghan dirige la sección de Estampas y Fotografías de la Hispanic Society of America de Nueva York y es uno de los dos comisarios de la interesante exposición “En el viejo mundo. La expedición fotográfica de Ruth M. Anderson a Zamora (1926)” que puede contemplarse hasta el 5 de marzo en la sala de exposiciones del Museo Etnográfico de Castilla y León.

–¿Cómo se interesa la Hispanic Society of America por Zamora y manda a la fotógrafa Ruth Matilda Anderson a la provincia en el año 1926?

– La Hispanic Society es una fundación museo-biblioteca de Nueva York que creó Archer Milton Huntington quien se enamoró de España siendo un niño. En un viaje a Europa desembarcaron en Liverpool y allí cae en sus manos un libro que habla de España. Esto fue la semilla y poco a poco comenzó a interesarse y a apreciar la cultura y la historia medieval y en este sentido encaja Zamora por su vinculación con el Cid. Él manda a Anderson a las zonas donde se conservaba lo que para él era la historia castiza de España, las costumbres y la forma de vida.

–Cada expedición estaba muy pensada. ¿Qué quería que Anderson inmortalizara en esta zona?

–Anderson seguía directrices de Huntington, pero tiene una gran capacidad para adaptarse a lo que se encontraba sobre la marcha que es lo que pasó cuando estaba sacando las procesiones de Zamora, un señor de Villalcampo le habló de lo que se hacía en su pueblo y un auto, lo que era oro puro para ella. En Zamora estuvo cuatro semanas y conservamos cerca de 700 fotografía de su estancia por Zamora.

–¿Cómo fue la provincia que ella encontró?

–La documentación que nos ha dejado son los apuntes que realizó a partir de las fotos y describe los detalles y colores de tal manera que enriquecen las fotos. Además, en el borrador de un artículo escrito al final de su carrera, donde palma los recuerdos de una mujer de cierta edad que mira hacia el pasado, dice que en Zamora fue el primer lugar donde encontró todo que quería documentar y lo afirmó tras haber viajado mucho por Galicia y por Asturias.

–A la hora de trabajar ¿analizaba mucho cómo hacer cada imagen?

–Ella tenía en cuenta el tiempo y coste de cada imagen que tenía que revelar ella misma, incluso a veces lo hacía en el propio hotel. A ella le interesaba lo que era diferente del mundo moderno, los centros rurales donde estaba todavía el carácter auténtico español.

–En el Etnográfico se exhibe una selección de las imágenes tomada por Anderson. ¿Qué se puede ver?

–Hemos escogido lo mejor. Lo interesante de esta experiencia es el diálogo que entablo con el otro comisario. Yo tengo una visión de la colección, de la historia de la Hispanic Society y de la figura histórica de Ruth M. Anderson. Resulta imprescindible contar con un comisario que conozca la región y entienda la fotografía y conozca el público al que va dirigido la exposición. Alberto Martín es uno de los mejores profesionales con los que he trabajado. Además, me han dejado carta blanca en mi trabajo y ahora entiendo que hay fotografías de la vida en la calle que hay que incluir y apreciar, pero antes no la hubiera metido.

–De lo presente, ¿qué puede ser lo más significativo?

–La sección de Villalcampo, aunque solo está son dos días, es espectacular y realmente nos ha costado mucho eliminar fotos. Son imágenes de dos procesiones, un auto y retratos de cada uno de los personajes que para ella fueron oro puro y que a etnógrafos de la provincia van a fascinar, pues se apreciar muchos detalles. La Semana Santa de la capital cuenta con bastantes imágenes, pero como es un tema muy conocido, no hemos incluido tantas instantáneas. Otras imágenes muy interesantes corresponden a San Pedro de la Nave. Ella se empeñó en visitarla y el hecho de acudir antes de su traslado se debe a la influencia de Huntington, que tenía muy claro la importancia de este monumento y su relación en la historia visigoda que tanto quería. Ella llevó a cabo una documentación amplia y completa. Hemos seleccionado las fotografías que muestran una visión distinta, no hemos puesto las más convencionales. No obstante, si la sala de exposiciones contara con el doble de espacio, sin duda, las hubiéramos incluido.

–¿Qué aprendió la fotógrafa de su paso por Zamora?

–Ella va a Villaveza a fotografiar una capea y al llegar le dijeron que las mujeres tenían que quedarse en casa con las ventanas cerradas mientras que conducían los toros al tentadero. Lo curioso es que en el 1930 va a hacer un reportaje de capeas y encierros taurinos espectaculares en la provincia de Salamanca gracias a su experiencia previa vivida en Villaveza. Un fotógrafo tiene que saber qué va a presenciar para saber dónde situarse y si tu observas las fotografías de las procesiones en Semana Santa tienen cierto problema porque ella no sabe hacia dónde va a ir el paso, pese a que en la expedición anterior había retratado procesiones de Valladolid, pero todavía nos las entendía.

–La muestra ve la luz gracias a la colaboración entre instituciones y se ha prolongado por la elevada afluencia de público. Una vez que la muestra concluya en el Museo Etnográfico, ¿tendrá mayor vida?

–No tengo muy claro el futuro de la exposición. En la Hispanic Society nos interesa mucho que viajara por Zamora o por toda España. Me parece que es una cuestión de dinero y de fechas. Todos hemos trabajado mucho en este proyecto y queremos que siga en otras sedes. Me gustaría exponerlo en nuestra sede en Nueva York, pero las obras actuales lo complican.

–De las casi 700 fotografías que tiene la Hispanic de Zamora las joyas de la corona de la colección serían...

–Al comienzo del proyecto hubiera dicho que Semana Santa, Villalcampo y San Pedro de la Nave, pero gracias a la relación con Alberto Martín he profundizado en el conocimiento de la colección e incluyo los paisajes de la provincia, donde hay unas vistas de Puebla o Ricobayo que dan una idea impactante de cómo era la provincia en esos momentos.

–En la inauguración de la muestra usted explicaba que cuando llegó a la Hispanic hace 27 años y buceó en el archivo de Zamora le llamaron mucho la atención las imágenes de Villalcampo y tenía la espinita clavada de exhibirlas.

–En la Hispanic tenemos casi 178.000 fotos. La fototeca se forma para dar una idea de cómo es la pinturas, esculturas y artes decorativas, ya que antes de la existencia de Google imágenes era muy difícil tener este material a mano. Actualmente la sección que más interesa corresponde a las 40.000 fotos de España de vistas de ciudades, los pueblos, trajes y costumbres y unas 30.000 de Latinoamérica. En la sección de Zamora vi un apartado de fiestas y obras teatrales. Al toparme con estas imágenes descubrir quién fue Anderson, que fue una conservadora importante dentro de la historia de la Hispanic, pero desconocía su extraordinario trabajo como fotógrafa. Poco a poco me fui dando cuenta de que ella había documentado cosas de una gran importancia y con el paso del tiempo también valoro que es una figura que tenía un ojo y una técnica magistral. Siempre se opone arte y documentación, lo que es falso, yo prefiero pensar que van de la mano.