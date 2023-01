“Joaquín Sabina es el mejor compositor en habla hispana”

Una de las bandas tributo a Joaquín Sabina con mejor humor llega este domingo al Teatro Ramos Carrión. Jimenos Band repasará con su estilo propio la extensa discografía del cantante jienense en un espectáculo que le ha llevado incluso a traspasar fronteras con gran éxito, como apunta su cantante, Nacho Jimeno.

–¿Qué podrán ver los zamoranos en este concierto de Jimenos Band?

– La gente va a ver un tributo a Sabina 100% en vivo y en directo y con mucho humor, que es lo que caracteriza a los Jimenos. Repasaremos la carrera del cantautor desde sus inicios hasta la actualidad, con las canciones que todo el mundo espera escuchar, aunque también alguna que nos gusta a nosotros especialmente. Lo malo es que no se pueden incluir todas, porque su discografía es amplísima.

–¿Qué es lo más complicado de imitar a alguien como Joaquín Sabina?

–En realidad lo que más cuesta se trabaja teniendo tablas sobre el escenario, a base de ofrecer conciertos y conciertos. La música es cuestión de ensayar, pero la voz quizá también sea algo costosa, porque es complicado intentar imitar a Sabina. No hay que beber aguardiente todos los días, pero sí tiene una voz rasposa. En definitiva, la experiencia es lo más importante para hacerlo bien.

–¿Cuáles son las canciones que mueven más al público?

–Hay varias, pero quizá las más míticas como “Y nos dieron las diez”, “19 días y 500 noches”, “Princesa” o “Bulevar de los sueños rotos”, es decir, sus grande éxitos son las que más corean.

–¿Y coinciden con las que les gusta tocar a ustedes, con las que disfrutan más sobre el escenario?

–A mí, personalmente, me gusta mucho una canción que se titula “Y sin embargo” y también hay una que siempre tocamos, que es “Pacto entre caballeros”. Además, siempre incluimos en el repertorio una nuestra que, obviamente, también nos gusta mucho (risas).

Tenemos en proyecto viajar este año de gira de conciertos por Sudamérica

–¿El estilo de su grupo es similar a Sabina?

–Más bien somos multiestilo, porque tenemos, siempre con mucho humor, desde rumbas hasta rock. De hecho, muchos nos catalogan como lo último y nos llaman para festivales de rock, aunque tampoco somos un grupo al uso, sin quizá una miscelánea de estilos, la verdad.

–Volviendo a Joaquín Sabina, ¿cómo surge esta banda tributo?

–En ningún momento pensamos en esta idea como salida profesional, cuando comenzamos, no esperábamos siquiera poder vivir de esto. Todo empezó, como es típico, por ser muy admirador. Después, los amigos me empezaron a decir que imitaba muy bien a Sabina y comencé tocando para cumpleaños de amigos y fiestas de familiares. Había algo ahí que se sabía que gustaba y así surgió todo. Pasando ya al terreno profesional desde hace 15 años, comenzando a juntarnos con otros músicos y hasta hoy. La verdad es que desde el momento que empezamos a hacer conciertos de manera profesional no hemos parado.

–A pesar del tiempo transcurrido, ¿sigue dando respeto interpretar canciones de alguien que tiene esta legión de incondicionales?

–Más que respeto, diría que se trata de algo que disfruto mucho. Quizá con otros grupos o cantantes me ha pasado que me gustaban, pero de tanto escucharlos y ponerlos en la radio, les llegué a coger manía, me saturaron. Algo que no me pasa con Sabina, por mucho que lo cante, lo disfruto siempre.

–¿Sabe el homenajeado de la existencia de la banda, han tenido algún contacto con él?

–Solo tenemos una foto con él, que nos hicimos en un concierto de Miguel Ríos. Fue muy simpático, aunque solo estuvimos charlando dos minutos. Me quedé con ganas de pedirle un favor, que lo haré la próxima vez que coincidamos. Como hay muchos grupos tributo a Sabina, me gustaría que nos hiciera un pequeño vídeo diciendo que nosotros somos los únicos no autorizados para cantar sus canciones. Esa sería la manera de diferenciarnos del resto (risas).

–Quince años cantando a Sabina ha ayudado incluso a traspasar fronteras.

–Estuvimos en Londres y en Dublín, donde jamás pensé que se pudiera hacer un concierto de Sabina y dimos varios. Tenemos en proyecto para este año poder viajar a Cuba y a otros países de Sudamérica. O sea que es una música que gusta fuera de nuestras fronteras.

–¿Qué cree que tiene su repertorio que gusta no ya solo fuera de España, sino también a diferentes generaciones?

–Tiene algo que es entre antiguo y moderno, porque nunca se queda atrás, como otros, que se anclan en el pasado. Sabina no es de los que vive de las rentas. Para mí, es el mejor compositor en habla hispana de todos los tiempos, no he escuchado a nadie con letras tan buenas como las suyas.