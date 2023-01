La provincia contará con 119 nuevas viviendas de alquiler o compra social antes de que concluya la actual legislatura autonómica, en el año 2026. Así lo aseguró este miércoles la directora general responsable del área en la Junta, María Pardo, que visitó las obras que se están llevando a cabo en las antiguas casas de los camineros, en la avenida de la Frontera de Zamora capital. Estos hogares, que formarán parte del parque público de la institución, deberían estar listos para la entrada como inquilinos de sus futuros ocupantes en septiembre de este mismo año.

Medio siglo de construcción

Las 22 viviendas ubicadas en esta zona se sitúan en los bloques 3 y 5 de la citada vía y fueron construidas hace más de medio siglo, en 1972. Según aclaró la Junta de Castilla y León, desde entonces no se ha hecho ninguna reforma de calado, por lo que el edificio actualmente no es nada eficiente en lo referente al consumo energético y a la sostenibilidad. No obstante, tanto estructuralmente como constructivamente, el inmueble se encuentra en buen estado.

Pardo realizó un repaso de esta actuación concreta y del resto de las acciones previstas en la provincia y en Castilla y León durante una visita en la que estuvo acompañada por la delegada territorial de la Junta en Zamora, Leticia García Sánchez. La directora general de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo incidió en la importancia de “incrementar el parque público con la idea de ayudar a las personas más desfavorecidas” y particularmente a los jóvenes.

De hecho, en lo tocante a las casas de los camineros, situadas en el punto de partida de la carretera que une la capital con Alcañices, los beneficiarios serán personas menores de 35 años con ingresos reducidos. La actuación que ya se ha iniciado en las viviendas tendrá un coste de 2,6 millones de euros, está financiada con fondos europeos e implicará una inversión fuerte para llevar a cabo “la envolvente térmica y acústica, así como la mejoría de la accesibilidad con la construcción de un ascensor y una rampa”. Además, se cambiará el sistema de calefacción para que el consumo energético sea reducido.

Acción similar en Puebla

Pardo recordó que esta intervención se asemeja mucho a la que se puso en marcha en Puebla de Sanabria para rehabilitar otras 14 viviendas de camineros. En global, la inversión impulsada por la Junta gracias a los fondos europeos para remozar estos hogares alcanza los 4,5 millones de euros si se suma la actuación sanabresa a la de la capital. En el conjunto de la comunidad se renovarán 133 viviendas del mismo estilo, con un coste de 17,2 millones.

A partir de ahí, la directora general hizo referencia a otros programas, como el de las llamadas viviendas de cohousing, también orientadas al alquiler joven. Aquí, Zamora contará con 40 hogares de los 1.225 que se pondrán a disposición en toda la comunidad. Estas casas estarán ubicadas en la calle Burgos número 12, dentro del barrio de Vista Alegre, y su puesta en marcha contará con una inversión de 3,5 millones de euros.

A través de este tipo de viviendas colaborativas, la Junta facilitará a los beneficiarios casas privadas con determinados espacios comunes. El Gobierno autonómico, de nuevo con el apoyo de Europa, invertirá 115 millones en este programa para toda Castilla y León y dará forma a hogares que consistirán en una zona privada de unos 60 metros cuadrados, con habitaciones y baño, y algunos espacios para todos, como la lavandería o el aparcamiento.

Pardo citó finalmente las intervenciones del programa Rehabitare o la construcción de viviendas para compra social en municipios como Santa Cristina de la Polvorosa, y confirmó que, en esta legislatura, la inversión para poner a disposición 119 viviendas sociales en Zamora rozará los doce millones de euros. “Todo lo que hacemos está pensado para atraer a familias y que entiendan que hay oportunidades. Esa labor está tremendamente ligada al reto demográfico”, deslizó la directora general, que defendió la necesidad de dar alternativas tanto en el medio rural como en las ciudades.