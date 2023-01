Las crecidas de los ríos obligan a la CHD a aumentar la vigilancia por las avenidas en Zamora

La Confederación Hidrográfica del Duero se mantiene en situación de alerta por el aumento del caudal de los ríos y las posibles avenidas derivadas de las lluvias de las últimas semanas. “Como consecuencias de las intensas precipitaciones registradas en los últimos días, la CHD mantiene en estos momentos ante el incremento de caudales”.

Los embalses de la cuenca gestionados por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) inician el año 2023 rozando el 54% de su capacidad (53,9%), con un volumen total de agua almacenada de 1.548,6 hectómetros cúbicos. Un valor que recorta distancias y se acerca a la media de los últimos 10 años (54,5%).

Las importantes precipitaciones registradas durante las últimas semanas han permitido que todos los sistemas de la cuenca presenten una tendencia ascendente en sus reservas, ganando 116,7 hm3 en los últimos siete días.

Esta tendencia es positiva, teniendo en cuenta la situación complicada con la que se inició este año hidrológico 2022-2023, con las reservas a 1 de octubre en el 28,7%, cerca de diez puntos menos que la media de la década (38,2%).

En Zamora los datos son algo mejores de los que marca la media regional. Los embalses están a casi el sesenta por ciento de su capacidad después de languidecer, hasta menos del veinte por ciento, en los meses de verano. Las reservas de agua de la provincia superan los mil hectómetros cúbicos, más que la media de la última década. Solo en la última semana la reserva hídrica ha aumento en más de doscientos hectómetros cúbicos.

Con 556 hectómetros cúbicos de agua acumulada y con un aumento de más de un centenar en la última semana, Ricobayo es el embalse que más agua acumula y el que mejor evolución presenta. Valaparíso, por su parte, suma 161 hectómetros cúbicos y Cernadilla supera los 150.

En la capital, el mejor ejemplo para ver la evolución de los ríos en las últimas semanas lo deja el paso del Duero, que discurre por la ciudad con valores lejanos aún de los niveles de alarma y alerta pero con una cantidad de agua a la que los zamoranos ya no estaban acostumbrados, después de meses de sequía y de consiguiente caída del caudal.

Los datos en tiempo real que ofrece la Confederación Hidrográfica del Duero indican que el río pasa por la capital con más de doscientos metros cúbicos de agua por segundo, unas cifras elevadas pero no alarmantes. Hasta que no se alcanzan al menos los seiscientos metros cúbicos por segundo no se considera que existe riesgo alguno de desbordamiento del río en la ciudad. Además, en las últimas horas, y siempre según los datos actualizados de la Confederación Hidrográfica, la evolución parece ir a la baja.

Para dimensionar los datos actuales nada mejor que compararlos con los existentes al final del pasado año hidrológico. El Duero pasaba entonces por la ciudad solamente con treinta metros cúbicos de agua y con una altura que permitía, prácticamente, cruzar de orilla a orilla sin dejar de hacer pie en ningún momento. El 18 de diciembre del año pasado el Duero marcó su nivel máximo del año, con algo más de trescientos metros cúbicos por segundo.