El grupo de concejales del Partido Popular preguntará en la próxima Comisión de Obras, por el estado de ejecución de varias obras que “deberían haber acabado en el mes de diciembre y de las que no se ha explicado los motivos de porqué aún no han terminado”, en palabras del portavoz popular, Víctor López de la Parte. “El equipo de gobierno no se corta en anunciar a bombo y platillo la aprobación de proyectos, que en muchos casos nunca se llevan a cabo, o la adjudicación de las obras, pero como viene siendo habitual en los proyectos que abandonan, tampoco dan ninguna explicación de las prórrogas que conceden a las empresas para que puedan desarrollar las obras en un plazo más amplio del que aparecía en los pliegos de adjudicación y lo que es peor esconden los plazos de finalización para no comunicar si van a tomar medidas sancionadoras con las empresas que han incumplido los plazos y sus correspondientes ampliaciones”, ha señalado.

El Ayuntamiento de Zamora transformará en plataforma única parte del centro de la ciudad El PP pone como ejemplos varios casos de obras que deberían haber finalizado el pasado año y no ha sido así, como las salas de ensayo en el Ruta de la Plata. “Una obra que el alcalde y el equipo de gobierno anunciaron por primera vez a mediados del 2020 y se adjudicó en abril de 2022, con un plazo de tres meses de ejecución que ofertó la empresa adjudicataria. La obra daría comienzo el 1 de agosto de 2022 y el día 8 de noviembre se concedió una prórroga a petición de la empresa en la ejecución por seis semanas”, ha detallado De la Parte. Otras obras La perrera municipal, “un proyecto que se arrastra de 2015”, la plataforma única en la zona centro o la reparación de los carriles bici de La Aldehuela son otros de los proyectos no terminados en plazo, según ha comprobado el PP. “Hay que recordar que, una vez entregadas las obras al ayuntamiento, los servicios técnicos deben realizar multitud de actuaciones de comprobación y seguimiento de las mismas para aprobar el pago, por lo que el incumplimiento de los plazos de manera reiterada en todas las obras, puede suponer una mayor carga de trabajo a los servicios de contratación, obras e intervención que ya de por si están al límite de sus posibilidades en la carga de trabajo”, ha añadido el portavoz. Los animales abandonados de Zamora ganan en espacio Comisión de seguimiento de contrataciones Por todo ello los concejales del Partido Popular vuelven a poner de manifiesto “la necesidad” de la creación de una comisión de seguimiento de las contrataciones, en la que formen parte todos los grupos de la oposición, “más cuando el Ayuntamiento de Zamora está recibiendo gran cantidad de fondos europeos y de manera reiterada se están incumpliendo los plazos de ejecución o directamente los proyectos se abandonan, con el coste que puede suponer para las ya exiguas cuentas del ayuntamiento, el tener que devolver esos fondos y hacerse cargo de ellas con fondos propios”, ha justificado De la Parte.