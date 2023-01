El ahorro del IVA, casi imperceptible en la primera compra del año en Zamora

Zamora estrenó este lunes la compra sin IVA en varios productos básicos como el pan, la leche, los quesos, los huevos, las frutas, las hortalizas, las legumbres o los cereales, y la reducción del impuesto en otros alimentos, el caso de la pasta o el aceite. Esa primera compra con el ahorro aprobado por el Gobierno para los próximos seis meses se desarrolló con la particularidad propia de los días festivos: muchos establecimientos se mantuvieron cerrados y será hoy cuando comiencen a aplicar la medida del Consejo de Ministros.

Los que sí abrieron

En todo caso, los comercios que sí abrieron lo hicieron ya con la obligación de vender estos productos bajo las nuevas normas. En la práctica, el cambio debería haber supuesto un ahorro de cuatro céntimos por euro en la barra de pan o en el litro de leche, y un beneficio ligeramente superior en la adquisición de aceite, pero los consumidores no percibieron esa realidad.

A las puertas de uno de los supermercados que optó por abrir en el segundo día del año, María Ferrero certificó la continuidad en los precios con el carro y el ticket en la mano: “Me he fijado y no ha bajado ni un solo céntimo”, indicó esta compradora que, más que por el ahorro, miró por curiosidad lo que había ocurrido con productos como la leche. En este caso, nada.

Ferrero añadió también que el precio no condiciona de forma decisiva el lugar donde hace la compra, aunque recibirá el descuento en la compra de buen grado, si es que termina por llegar. Otras personas apuestan por medidas que puedan tener un mayor efecto, desde la óptica de que cuatro euros de cada cien solo en esta línea de productos suponen un beneficio “mínimo” para el consumidor. Así lo explicó Pedro Hernández, un ciudadano que aprovechó el día para hacer alguna compra y que remarcó que la eliminación del IVA “se notará lo justo” a final de mes.

En cambio, Hernández defendió la necesidad de emprender otro tipo de acciones orientadas a ayudar a los productores, convencido de que el primer eslabón de la cadena ha de contar con apoyos para evitar que el alza de los costes repercuta luego en el bolsillo de los ciudadanos: “Ellos están saturados de gastos y me parece que es esencial hacer algo”, destacó.

"¿Cuánta diferencia va a haber?”

Poco después, y a los mandos de su carro, otro cliente del supermercado insistió en apuntar que la medida del IVA “no va a servir de mucho”. Su nombre es Pepe Barrios y mostró una postura clara: “El 4% es muy poco. ¿Cuánta diferencia va a haber?”, se preguntó, antes de proponer una receta: “Que quiten impuestos, porque ahora mismo están recaudando más que nunca. La verdad es que con esto nos van a sacar de poco apuro”, lamentó el ciudadano.

Más optimismo mostró otro de los consultados, Íñigo Pérez, que opinó que la medida funcionará si se aplica con honestidad por parte de los negocios. “Está bien siempre y cuando el ahorro no sea absorbido por las empresas”, razonó este zamorano que, como los demás, salió del establecimiento sin percibir demasiadas novedades en la primera jornada de cambios en el IVA: “No he notado ninguna reducción drástica o que me salga de ojo”, confirmó, con un paquete de leche en la mano.

Desde la misma puerta de salida del local, Eladio Pasalodos reconoció haberse quedado con la misma sensación que el resto, aunque sí puso por delante su confianza en las medidas adoptadas para tratar de paliar el efecto de la inflación en los bolsillos de la gente: “Yo creo que sí va a funcionar. Siempre que se ponga un descuento para los que tenemos que hacer la compra todos los días, me parece que puede ser una ayuda”, reflexionó este vecino llegado de Algodre.

En general, la sensación de todos los compradores se redujo a una ausencia de cambios en los precios y a una opinión variable entre quienes piensan que la eliminación y la reducción del IVA en ciertos productos puede ser positiva y los que demandan otras ideas para sujetar el dinero en las carteras de la gente. Ahora, llegan seis meses de vigencia para que todos valoren cómo funciona el plan.