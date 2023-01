“Soy un artista que ha basado toda su carrera en la carretera y en las giras”

“Regalar música es algo más duradero en las emociones que un perfume”, bromea el cantante David DeMaría para invitar a los zamoranos a acercarse este próximo 14 de enero al Teatro Ramos Carrión, escenario desde el que arranca su gira para presentar “A estas alturas del partido”, un trabajo con el que conmemora sus 25 años en la música.

–¿Siente el vértigo de haber permanecido tantos años en el mundo de la música?

–25 años es una cifra que no se cumple todos los días. Estar tanto tiempo dedicándome a algo en la vida parece como una utopía y más en el mundo de la música, donde todo va tan deprisa, siendo complicado llevar los ritmos de la industria. Estoy con muchas ganas e ilusión de dejarnos piel y alma en el escenario y empezar por Zamora. Ojalá nos dé suerte para el resto de la gira.

–Este álbum es un regalo para sus fans. ¿Tenía ganas de compilar en un disco este recorrido musical?

–Por tiempo y dedicación, es como haber hecho un disco inédito. Hay cuatro temas nuevos y luego he hecho versiones de las canciones que todos recordamos como “Precisamente ahora”, “Cada vez que estoy sin ti”, “Pétalos marchitos”, “La ciudad perdida” o “Barcos de papel”. He intentado darle una frescura a todo mi repertorio y unificarlo en este álbum.

–Echando la vista atrás, ¿qué queda de ese joven que en el instituto fundó el grupo Kelliam 71?

–Queda esa misma chispa de pasión e ilusión cada vez que me monto en una furgoneta, con mis músicos, cuando nos metemos en el local de ensayo para preparar un nuevo concierto o una nueva gira. Si no fuera así, lo dejaría, pero si me he dedicado al mundo de la música desde que tengo uso de razón es por vocación verdadera. Sigue quedando esa esencia, como se demuestra en este álbum, pero, sobre todo, en el directo. Soy un artista que ha basado su carrera en la carretera y en las giras, con más de 50 conciertos al año desde hace 25 años. Me queda la ilusión de seguir llegando al público con las canciones que uno compone en su intimidad, guitarra y voz, intentando surfear las olas de las modas y no perder principios ni valores.

–¿Qué sabor le deja a un artista que disfruta de las giras la época más oscura de la pandemia?

–Por suerte, me pilló con un crío de cuatro años, así que me sentí muy acompañado en ese tiempo de estar encerrado. De hecho, este disco se fraguó en esa época de confinamiento, empezamos a plantearnos el aniversario, así que aproveché bien el tiempo.

–¿Cómo ha evolucionado el mundo de la música desde que comenzó?

–Ahora está claro que hay una saturación artística. Hoy en día, cualquiera con un ordenador desde casa, colgando su música o sus creaciones, ya es artista. La música es una de las pocas cosas de la vida en las que sin coger una raqueta puedes llegar a ser el número uno de la ATP (risas). Eso está ocurriendo hoy en día en la música. Son tiempos en los que los cantantes que no cantan, los músicos que no lo son y los productores que no son productores están triunfando. Yo quiero reivindicar con este 25 aniversario que nuestra generación siga sintiendo a los artistas que llevamos muchísimo tiempo. Y qué mejor forma de presentarse que con un directo, sobre el escenario, donde no hay ni trampa ni cartón, sin ordenadores ni estudio ni autotune, solo tú, la guitarra y los músicos, con un repertorio muy variado e intenso.

–¿Cuál considera que es el secreto de su carrera musical?

–Yo me he criado entre la copla, el flamenco, el pop, el rock, el blues o el jazz. Músicas muy de raíz que vamos a mostrar en toda esta gira: el poder coger una guitarra y poder sentarte al borde del escenario para que el público compruebe que eres auténtico y que sigues siendo de verdad. Ahí baso mi carrera y la seguiré basando.

–¿Cree que los cantantes románticos siguen teniendo su público?

–Espero que sí. En mis conciertos hay muchas familias, padres y madres que me han seguido y que ahora les enseñan mi música a sus hijos. Soy muy querido por el gran público, porque puedo llegar a reunir a diferentes generaciones. Creo que es un ejercicio muy bonito mostrar la música que se hace a las distintas generaciones, independientemente de que los tiempos cambien y haya otros estilos. Si no quedara ese hueco, perderíamos mucho a nivel cultural, la esencia de nuestra idiosincrasia como país. Tenemos muchas raíces y eso no se puede cortar. 25 años de carrera no se pueden meter en un cajón de la noche a la mañana, así que yo seguiré reivindicando con mi guitarra y mis canciones que debe existir ese hueco. Por eso además hemos optado por los teatros para hacer esta gira, donde la gente se puede sentar, desconectar del móvil y dejarse llevar por las emociones, por los recuerdos que una canción le puede transmitir y por la música en vivo y en directo.

–Además de los estilos, ¿también ha cambiado la industria musical?

–Ya no es que sea difícil, por ejemplo, llegar a ser disco de oro, sino incluso sacar un álbum completo. Se ha extendido la cultura del single y es complicado escuchar un álbum de cualquier artista joven, porque o llegas con un primer single o te apartan. El cambio ha sido drástico, comenzando por que en las grandes multinacionales la figura del director artístico casi no existe y el que tenga mucha repercusión en sus canales digitales lo fichan para intentar exprimirlo. Pero seguiremos luchando por hacer que la música tenga concepto y el artista pueda mostrar sus credenciales sin tener que estar tan abrazados al single, a Spotify o a las listas. En este disco creo que he recuperado esa raíz, la de hacer un bolero, rumba o canciones que con un arpegio de guitarra te puedan acariciar el alma e intentar salir de los patrones que parece que impone la propia industria.

–¿Qué se siente cuando el público le deja mudo y es él el que canta las canciones?

–Es el verdadero motivo por el que te dedicas a esto: componer y llevarlo al escenario, ver que hay canciones que siguen formando parte de la memoria emocional de nuestra generación y por eso lo de transmitírselo a las nuevas, que sepan que existen ese tipo de canciones que tienen otra poética y mensajes.

–También es reconocida su faceta de compositor.

–En estos 25 años han sido muchas las canciones para otros artistas y siempre tendré mi estudio abierto para escribir y componer mano a mano, colaborando con talentos con los que siento una conexión especial. La lista es bastante larga y ojalá que se siga ampliando en el futuro.