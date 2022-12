Anticipar la jubilación para beneficiarse del 8,5% es un “un craso error”

“Un craso error”. El adelanto de la edad de jubilación por el anuncio del incremento del 8,5% de estas prestaciones hecho por el Gobierno central del PSOE-Podemos, “ a día de hoy, es solo una expectativa, no está consolidado, si se consolida, cada uno tendrá que hacer números y ver si le compensa”, advierte el decano del Colegio de Graduados Sociales de Zamora, Isaac Macías Fontanillo. Y subraya que la generación del babyboom puede reventar la previsión, “el ministro ya ha dicho que no hay dinero para todos”.

Esa posibilidad se sitúa en un horizonte que “no está nada claro, aunque desde el INSS algunos están animando a trabajadores” a que opten por esa jubilación anticipada para beneficiarse de la subida.

Las consultas de zamoranos al respecto comienzan a llegar a los despachos de estos profesionales, por lo que Macías Fontanillo insiste en que “no está nada claro que se vaya a llevar a cabo , todavía es una propuesta en trámite parlamentario y el Banco Económico ya se está echado encima” para cuestionar su viabilidad. De modo que, el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, “ya se está echando para atrás y dando alternativas diversas a esa medida”.

Las cuentas que realizan los ciudadanos que se plantean esta opción pueden no salir al final a su favor, “muchos piensan que si suben ese 8,5%, me adelanto un año a la pensión y cobro un 1,%% más, de lo que iba a cobrar. Es un gran error porque la Ley de Presupuestos del Estado es todavía un borrador”, incide, mientras muestra su absoluta desconfianza en que se produzca, “porque Escrivá ha dejado claro que “viene la generación del babybom y no habrá dinero para todos”.

Ante esa avalancha de jubilaciones que se avecina, el graduado social cree que “la subida no se va a producir y lo que ocurrirá es que se va a premiar a quienes se mantengan en activo dándole un 4% más de cotización, en lugar de un 2% que se suma cada año, y una indemnización a tanto alzado”.

La perspectiva pues “es muy diferente a que haya una norma. Por eso hay que decir a la gente que tenga cuidado”.

El experto en derecho laboral explica que “se van a referenciar las pensiones a la subida del Salario Mínimo Interprofesional, que es del 6,5%, más otro 2%, lo que ha llevado a los ciudadanos próximos a la edad de jubilación a plantearse ese camino, incluso a formalizar la petición. Una opción con riesgo, puesto que “si te reducen un 7% la pensión, solo ganas si te queda un año para alcanzar la edad reglamentaria, de acuerdo con lo que estipulan los presupuestos” en trámite de aprobación

Macías Fontanillo vuelve a reiterar que “hay que hacer muy bien los números, tener derecho al cien por cien de la jubilación, y haber cotizado los 37 años y medio para no perder en esta maniobra” que podría llevarse a efecto o no.

“La vuelta de la moneda es que el Banco Europeo y el Consejo Económico y Social ya está diciendo que cuidado porque puede grabar demasiado a las arcas del Estado”, lo mismo que ha venido a reconocer el ministro Escrivá.

“Es preciso tener cuidado, estudiar muy a fondo la edad a la que te jubilas porque si, finalmente, se decidiera modificar esta medida”, no hay marcha atrás para quien se haya acogido a ella, “no existe el carácter retroactivo”. Puede ocurrir, dice, a quienes se jubilen a los 63 años. “Se está discutiendo, precisamente ahora. Los grandes gurús de la economía dicen que se aplique el 8,5% a las mínimas y a las máximas un 3%”, eso implicaría que las primeras se conviertan en asistenciales, “se igualarían ambas en algunas franjas porque aunque los que han cotizado 15 años no hayan generado. Están haciendo daño con ese planteamiento”.

Un 40% más de consultas para pedir las pensiones y sortear los 35 años de cotización

La incertidumbre sobre el posible endurecimiento de las condiciones para poderse jubilar en un futuro muy inmediato es el factor realmente decisivo para que los trabajadores por cuenta ajena, en especial, hayan disparado las consultas en un 40% en los despachos de los graduados sociales, especialmente la generación del babyboom, los que se aproximan a los 63 años de edad, explica el decano del Colegio de Zamora. Una tendencia que se observa también en las solicitudes de anticipo. Detrás de ese goteo constantes está el razonamiento de “si espero, no sé que voy a poder tener, lo que tengo ahora, por lo menos, lo conservo. El problema está en la prolongación de los años de cómputo de bases de cotización para el cálculo de la pensión: cuanto más atrás se vaya, más poder adquisitivo perderá el pensionista al entrar en la regla de cálculo bases más antiguas, por tanto, más bajas”. Y es que aunque las actualicen con el IPC de cada mes de cada año, “da igual, una base de 600 euros siempre implicará un cálculo más bajo. Ahí sí se está viendo que la gente está optando por la jubilación anticipada antes de que entren en vigor los 35 años de cotización”.