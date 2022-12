Comprar menos y más caro: La reduflación afecta al 7% de los productos en Zamora y se acentúa en Navidad

Los tiempos de crisis traen consigo estrategias comerciales con las que mantener los márgenes de beneficios. La disparada inflación que ha marcado la economía durante prácticamente la totalidad del año ha generado que se produzcan fenómenos como la reduflación.

Este mecanismo, llevado a cabo por las empresas, consiste en reducir la cantidad de producto a un mismo precio, por lo que el consumidor, finalmente, paga más por el artículo sin que esté directamente reflejado en la cantidad monetaria. La táctica es legal, aunque es preciso que la marca refleje la nueva cantidad en el envase.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) señala que esta acción se da en al menos el siete por ciento de los productos que han analizado. Con la llegada de la Navidad y el aumento de las compras, la tendencia aumenta, lo que permite a las compañías ahorrar grandes sumas de dinero.

No obstante, esta circunstancia no es algo nuevo. En Reino Unido, lugar al que achacan su origen y donde se denomina “shrinkflation”, lleva años ocupando los mercados. La primera vez que se puso en marcha podría ser en 1987, cuando la compañía aérea American Airlines decidió poner una aceituna menos en las ensaladas que servía durante el vuelo, suponiendo un ahorro final de 40.000 euros. Anécdota o no, en eso consiste exactamente la reduflación.

Actualmente, sucede lo mismo en multitud de productos. Entre ellos, el Cola Cao ha pasado de comercializarse en el formato de 800 gramos, a 760. Sin embargo, pese a contener 40 gramos menos, el precio es el mismo. De igual forma, algunas marcas de yogures como Activia han restado cinco gramos, la margarina Tulipán pierde otros 50, el paquete de chorizo Revilla pasa de 80 a 70 gramos.

Los productos navideños no se escapan de la estrategia. Si Toblerone fue una de las marcas de dulces pioneras en reducir considerablemente el número de dientes de chocolate que incluían sus tabletas, las compañías de turrones han seguido su estela.

La conocida marca Suchard ha lanzado un nuevo formato para su producto. La opción es monodosis, incluye menos cantidad que una barra de turrón y está a la venta a un precio notablemente más alto. Las quince unidades que conforman el paquete de monodosis son 192 gramos, y el kilo está a 22,14 euros, mientras que la tableta de chocolate, de 260 gramos, se vende por 12,88 euros el kilo, prácticamente la mitad de precio.

De esta forma, los expertos recomiendan a los consumidores atender al precio que el producto marca por kilo, siendo este donde podrá apreciarse realmente si el producto ha variado el coste, la diferencia que supondrá y compararlo con otros similares.

Algunas marcas suben el precio pese a comercializar menos género

Otras estrategias comerciales son las protagonizadas por marcas de charcutería, cuyo envase de 110 gramos de jamón cocido se vendía por un euro. La marca redujo el contenido a 100 gramos, lanzando una nuevo packaging en el que promociona un diez por ciento de regalo, teniendo el envase 90 gramos. El precio se mantiene un euro, y cuando la campaña finalice, el cliente tendrá un 20% menos del producto.

Por su parte, la pasta subía el precio de los espaguetis y macarrones un 3,7% y 4,1% respectivamente. Sin embargo, si se atiende a la cantidad de contenido que traen ahora los envases, la subida real sería de 15,2% y 15,7%.

Una situación similar la protagoniza Pepsi-Cola, como recoge la OCU, que también “enmascara” un incremento en el precio. Su tradicional botella de dos litros ha pasado a ser de 1,75, coincidiendo esta circunstancia con el aumento del precio. Si durante el año 2021 el coste era de 1,33, actualmente roza el 1,50.

Algunas marcas han recurrido a campañas con cambios de imagen para realizar los cambios, como en el caso de Gatorade, propiedad de Pepsi, que al reducir un 14% el tamaño de las botellas de bebidas deportivas, alegó que era para crear un producto “más aerodinámico” y “fácil de agarrar”. En el caso de las barritas de chocolate Wispa, la compañía, Mondelez, sostuvo que la reducción formaba parte de “una estrategia con la que combatir la obesidad”.

Bares, restaurantes y otros negocios también hacen uso de la estrategia

La reduflación también está presente en otros bienes y servicios. Los bares y restaurantes han encadenado la crisis que vivieron durante la pandemia con la económica, una situación en la que más que hablar de mantener márgenes de beneficio, es una cuestión de continuar abiertos o echar el cierre definitivamente.

Así, la reduflación también se cuela en las cocinas de estos establecimientos, que reducen las raciones que ofrecen al comensal para no tener que subir el precio en carta. Esta “herramienta” está sobre todo presente en las cadenas de comida, donde la franquicia marca la cantidad de cada producto. En el peor de los casos, también está la estrategia de reducir la calidad de los productos, cambiando de proveedores y materias primas a unas más económicas. En el término medio estaría situado el cambio de carta, modificando los platos que se ofrecen por otros que puedan suponer una mayor rentabilidad, sin renunciar a la bajada de calidad o cantidad, pero, en muchos casos, perdiendo parte de aquello que los diferenciaba de su competencia.

Lo mismo sucede en otros negocios de gran tradición, como los puestos de castañas, que finalizaban la temporada pasada con el cinturón apretado y han iniciado otro invierno con similares o peores características, por lo que tal y como hacía la compañía American Airlines, introducen algún fruto seco menos.