Cuatro fallecidos más en Zamora en tres días por culpa del COVID. Es la triste estadística de una pandemia que ya no genera tanta preocupación sanitaria y social pero que sigue matando gente. Son ya 707 los zamoranos fallecidos en el hospital por esta causa, a los que se suman 371 en las residencias de mayores.

Las infecciones por coronavirus llegan a 56.477, que son 82 más de los que había el martes, lo que significa que la pandemia avanza a un ritmo de 27 contagios diarios en Zamora.

Los brotes activos en ámbitos vulnerables también suben, hay uno más (seis en total), con 101 casos vinculados, que son 12 más que el martes.

Zamora es de largo la provincia de la comunidad donde la incidencia del coronavirus es mayor, con una tasa de 293 casos por cien mil habitantes entre los mayores de 60 años, casi cien puntos más que la media autonómica. Es la única provincia donde el virus ya no está en circulación controlada. La velocidad de reproducción del virus está por debajo de 1, por lo que es posible que la actividad del coronavirus tienda a reducirse en breve.

En el hospital hay 20 pacientes con COVID en planta y uno en la UCI, según la información de la Consejería de Sanidad.

Zamora y Benavente superan los 300 casos por cien mil de incidencia tras declararse en la última semana respectivamente 33 y 7 positivos. Ha habido dos casos en Villalpando, San Cristóbal de Entreviñas, Fermoselle y Coreses, uno en Fuentesaúco y Puebla de Sanabria y ninguno en el resto de localidades mayores de mil habitantes.

Vacunas

Por otra parte, la Consejería de Sanidad todavía no permite utilizar el sistema de autocita a los menores de 60 años que no sean grupo de riesgo para ponerse la cuarta dosis del COVID. Aunque el Consejo Interterritorial de Salud aprobó esta medida, la Junta no ha facilitado información a la población sobre este particular.

La gripe sigue en epidemia, aunque hay menos virus respiratorios

La incidencia de las infecciones respiratorias agudas en Castilla y León muestran una tendencia ligeramente descendente, con el COVID 19 estabilizado en torno a los 125 casos por cien mil habitantes y los síndromes gripales por encina del umbral epidémico e intensidad baja. Es lo que dice el último informe de la Red de Médicos Centinela, que apunta asimismo un descenso también de las muestras positivas a los patógenos respiratorios, aunque se mantiene una alta detección de virus de la gripe en muestras no centinelas de origen hospitalario.

Entre las muestras centinelas, el 38,1% son positivas a gripe, el 11,1 a SARS CoV 2 (COVID) y el 4 7% a VRS (virus respiratorios).

Tras unos inviernos prácticamente sin gripe y con circulación casi exclusiva del COVID este año el resto de los virus han vuelto de nuevo a protagonizar un buen número de infecciones entre los ciudadanos. El hecho de que la utilización de mascarillas haya dejado de ser obligatoria en casi todos los interiores, que hayan vuelto las aglomeraciones tanto en la calle como en espectáculos y que se haya relajado, en fin, las medidas restrictivas, ha sido una ayuda para la expansión de las enfermedades contagiosas. Y eso que aún no se han dado temperaturas bajas en extremo.