El grupo municipal del Partido Popular ha reclamado una actuación de urgencia en buena parte de las instalaciones deportivas de la capital zamorana ante su “evidente estado de deterioro”. Los concejales de la oposición, David Ángel Hernández y Esperanza Saavedra, han enumerado pistas de pádel, campos de fútbol, pistas de tenis e incluso la pista de atletismo como elementos a mejorar para ofrecer un correcto servicio tanto a clubes como a usuarios a título individual. Los populares han culpado al encargado del área de Deportes, Manuel Alesander Alonso, de esta situación que consideran “insostenible”, por lo que han exigido más inversión y más diálogo con los implicados.

Ha sido el viceportavoz de la formación, David Ángel Hernández, el encargado de ofrecer las líneas básicas de la crítica al trabajo desarrollado desde la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Zamora. Un área marcada por la “excesiva burocratización” del servicio “que termina por perjudicar a los clubes y a los usuarios, dificultando así su día a día”. Por ejemplo, el edil ha señalado que tan solo se pueden reservar servicios a través de la app y de la página web, sin oportunidad para hacerlo presencialmente. “Esto es un problema para personas que no están familiarizadas con las nuevas tecnologías”, ha señalado.

Los populares han afeado la situación de las nuevas pistas de pádel de la Ciudad Deportiva, “que no se han cubierto y no se pueden utilizar cuando llueve o cuando hace excesivo calor”, así como de unas pistas de tenis cubiertas “cuyo techo tiene goteras”. También han lamentado que la pista de atletismo no esté homologada para albergar competiciones y que el campo anexo del Ruta de la Plata “tenga auténticos boquetes y siga sin arreglarse”.

Respecto a las piscinas, Esperanza Saavedra ha criticado que, “lo que iba para dos semanas de avería en la Ciudad Deportiva, ya va camino de dos meses”. Una situación que “está perjudicando tanto a los usuarios de la Sindical como a los de los Almendros”, ha añadido.