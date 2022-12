Las brechas en el sistema

Las víctimas de violencia de género tienen derecho a acceder a determinadas ayudas. Una de ellas es la Renta Activa de Inserción (RAI), que también está destinada a otros colectivos. Sin embargo, cuenta con varias peculiaridades que dificultan su acceso a las mujeres que la solicitan.

Ana Bérchez, Agente de Igualdad de CC OO Zamora, sostiene que cada casuística es diferente, pero que “existe un denominador común, que el sistema no les da una solución”. Esta cuestión provoca que “las víctimas no lleguen a acceder a esas ayudas o que cuando llegan es tarde, por lo que estructuralmente, el sistema no funciona y no logra el efecto para el que está diseñado”.

Así, los problemas son varios. Por una parte, “para acceder a la RAI es necesario estar acreditada como víctima de violencia, bien a través de una sentencia condenatoria en la que se especifica esa violencia de género o bien a través de una orden de protección”. Este requisito conlleva que se judicialice el proceso, “cuando algunas circunstancias de las víctimas no son las más idóneas para ello, bien sea por un tema de hijos o de inseguridad por estar conviviendo con el agresor, entre otros motivos”. No obstante, existe otra forma, a través de los servicios sociales de la Junta de Castilla y León, que pueden facilitar un informe, “aunque es un trámite desconocido para la mayoría de las mujeres, que no acostumbra a tratar con ellos”.

Las víctimas deben mostrar su vida privada en el trabajo

Independientemente de cual sea la vía seleccionada, “las víctimas se ven en la situación de tener que informar a sus superiores acerca de sus circunstancias, entregando la sentencia o el informe en el que se detallan aspectos de su vida privada, íntimos y dolorosos, que normalmente no quieren compartir en un ambiente laboral, y menos en lugares como Zamora donde la mayor parte de las empresas son pequeñas y todo el mundo se conoce”. Este factor genera que “la mayoría de las mujeres se decanten por una baja voluntaria, quizá en empresas y ciudades más grandes pueda ser más funcional, pero en una provincia como Zamora, no”, quedando así fuera de los beneficios de la RAI.

En el caso de poder acreditar la condición de víctima, en lo relativo al tema laboral, “se puede pedir una reducción de jornada, pedir un cambio de centro de trabajo, suspender el contrato o incluso extinguirlo, y tener derecho a la prestación por desempleo”.

Las ayudas no llegan a tiempo y la cuantía es insuficiente

Por otro lado, el tiempo que tardan en llegar las ayudas a las solicitantes también representa un problema. “Para acceder a la ayuda primero hay que realizar todos los trámites, obtener los informes, ponerlo en marcha en el servicio de empleo y a partir de ahí tardará al menos un mes”. Por tanto, “debe tenerse en cuenta la situación de la víctima durante ese tiempo, porque en el momento en el que puso la denuncia asumió una serie de riesgos”.

La cuantía también es uno de los factores que intervienen en la “lista” de “fallos en el sistema”. El total es de 463 euros al mes, siendo desempleada, por lo que “esa cifra es con la que tiene que sobrevivir una mujer, en el mejor de los casos, y sus hijos en el caso de tenerlos. Se trata de una cantidad con la que es imposible ser independiente”. Teniendo en cuenta el precio de la vivienda, la alimentación, los suministros y otros gastos cotidianos, “463 euros no son suficientes en ningún caso para empezar una nueva vida y, mucho menos, para mantener a una familia”. Por ello, “también es importante acabar con los mitos que continúan afirmando que hay denuncias falsas para cobrar un sueldo, nadie pasaría por todo el proceso, el papeleo, la tramitación y las explicaciones a diferentes implicados para obtener ese dinero”.

Estas características provocan, en definitiva, que “en la mayoría de los casos las mujeres no lleguen a solicitarlas porque son inviables, primero acceder a ellas y después tener una independencia del agresor”. De esta forma, “si no se tienen unos recursos y unos círculos de apoyo muy fuertes, es imposible ser independiente apoyándose solo en las administraciones”. Unas cuestiones que se complican especialmente cuando las víctimas son migrantes, al carecer de esos apoyos en el país y vivir, en muchos casos, sometidas a su maltratador, como en el caso de mujeres víctimas de explotación sexual, o en el de otras mujeres cuyas familias dependen el dinero que les envíen a sus países de origen.

Servicios sociales, la alternativa a judicializar el proceso

Los Servicios Sociales del Centro de la Mujer de la Junta tienen la posibilidad de elaborar un informe en el que se acredita la condición de víctima de violencia de género, sin necesidad de recurrir a la vía judicial e interponer una denuncia. A su vez, también quedará reflejada la condición mediante un certificado emitido por una institución en el que conste que la víctima está siendo atendida dentro de un programa de atención a las víctimas, subvencionado por la Administración Pública. Con este documento es posible acceder a las ayudas y derechos laborales destinados a las víctimas de violencia de género, como la RAI.

Para que la acreditación se tramite es preciso que la víctima lo solicite. Desde Zamora, se puede acceder a este servicio a través de la sección de Mujer, donde el personal tratará personalmente el caso. En la ciudad, la ubicación se encuentra en el Edificio de Usos Múltiples de la calla Prado Tuerto, número 17.

No existe una solución universal para atender a las mujeres

Comisiones Obreras de Zamora apunta a la necesidad de la educación y la comunicación centrada en el agresor, y no en la víctima, para revertir la situación de la violencia de género. Ana Bérchez afirma que “también es necesario que la Administración centre las campañas de comunicación en hablar directamente a los agresores y se acabe con los discursos paternalistas”.

Así mismo, no hay una solución universal para todas las mujeres “hay herramientas como el 016, el Centro Mujer de la Junta, las denuncias judiciales, la figura de igualdad de CC OO y varios medios más”, pero “depende de la persona, hay mujeres que tratan de solucionarlo por si mismas porque no se reconocen como víctimas de violencia o porque no cuentan con apoyo de su entorno”. Por ello, “no debe imponerse una solución concreta a nadie y sería recomendable que, antes de tomar una decisión, reciban apoyo psicológico y acompañamiento, para tener un análisis completo de un especialista en estas situaciones”.