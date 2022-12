Un abogado podría ser inhabilitado dos años por deslealtad con sus clientes

Un abogado de Zamora podría ser apartado durante dos años de su profesión o cualquier otra relacionada con el derecho por un presunto delito de deslealtad con unos clientes a los que habría cobrado una minuta de 36.000 euros por un asunto judicial que terminó con la firma de un acuerdo al que aquellos no dieron el visto bueno, según la acusación de la Fiscalía Provincial que exige, además, la imposición de una multa de 4.500 euros al acusado.

El letrado, de iniciales R.A., niega haber ocultado el documento a quienes habían sido amigos íntimos durante años, una mujer y su hijo, en cuyo domicilio llegó a tener su despacho profesional, quienes emprendieron acciones judiciales porque afirman que nunca conocieron el acuerdo ni lo firmaron nada. El encausado sostiene que la autorización la recibió por teléfono, que el procurador de la causa escuchó la conversación.

El procesado, juzgado ayer en la Audiencia de Zamora, insistió en que la denunciante le había dado su consentimiento para suscribir el escrito. Un documento con el que el acusado aseguró que pudo “impedir el embargo de la vivienda” de la mujer situada en Moraleja del Vino tras mantener “una conversación” en la que la propietaria del inmueble le dio su consentimiento. El acuerdo permitiría conservar el inmueble, levantar el embargo sobre esa propiedad para hacer frente una reclamación de 60.000 euros.

La denunciante reiteró a preguntas de la Fiscalía, de su abogado y el de la defensa que “yo no firmé nada, no sé cómo aparece mi firma” en el acuerdo, “me ha llevado muchos asuntos y la temporada que estuvo en mi casa, pensando mal, puede que cogiera una firma y la copiara”. Una tesis que la acusación incluyó en sus conclusiones finales cuando aseguró que el encausado “sustrajo la firma de mis clientes” para llegar a un acuerdo a sus espaldas. El procurador que intervino en el pleito confirmó la versión del acusado, quien sostiene que se encontraban juntos cuando llamó a la cliente para explicarle los términos del acuerdo y que esta le autorizó a formalizarlo. “Escuchó la conversación porque puse el teléfono en manos libres”, un relato que el procurador respaldó en el juicio al ser preguntado por la acusación. No dudó en afirmar que “estoy seguro al 99% de que la voz era de la demandante”, con la que coincidió un par de veces en el despacho.

La acusación particular no ahorró reproches hacia el procesado y exabogado de sus clientes para quien pide penas de prisión por varios tipos de estafa, desde la procesal y profesional a la impropia por el perjuicio patrimonial que sufrieron los denunciantes por el supuesto engaño al que fueron sometidos por el procesado, quien era su amigo. De hecho, el abogado de la acusación particular aludió a la “cercanía y amistad” y a que instaló su despacho en el domicilio de ambos durante un tiempo para justificar la solicitud de condenas de prisión. Se refirió a la falta de profesionalidad del imputado por considerar que actuó a espaldas de sus clientes sin consultar al primo de la denunciante, otro abogado que, según sostuvieron, supervisaba todo el procedimiento judicial.

La defensa negó el delito de la deslealtad profesional que exige la Fiscalía para lo que se remitió a la declaración del procurador que confirma la existencia de una conversación telefónica sobre el acuerdo judicial. Además, puso el acento en el tiempo transcurrido desde que se firmó el acuerdo, en 2016, y la denuncia contra el abogado, en 2020, poco antes de que prescribieran las presuntas estafas; así como en que los denunciantes “salvaron su vivienda” gracias a ese documento.

Presuntas estafas a punto de prescribir