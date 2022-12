¿De quién eran los 183 gramos de heroína y los 75,8 de cocaína y los 23.000 euros que la Policía Nacional halló en un fumadero del poblado de Las Llamas? La incógnita tendrá que despejarla la Audiencia de Zamora tras el juicio celebrado hoy en el que la Fiscalía Provincial sostiene que los estupefacientes eran de una madre y su hija que residen en una casa anexa al local que negaron estar vinculadas, lo que no ha impedido que se les acuse de tráfico de drogas.

Por el momento, el Ministerio Fiscal exige una condena a 9 años de cárcel para las dos mujeres y una multa de 43.376,7 euros a pagar entre ambas; y 6 meses de cárcel por cada cuota que no abonen de esa cuantía si se les condena finalmente.

Los agentes de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco) que registraron la el fumadero el 21 de enero de 2021 afirmaron sin género de duda que los 258,95 gramos de estupefacientes que localizaron iban a ser vendidos por las dos imputadas, la mujer de iniciales F.C.J y 60 años de edad; y su hija S.M.C.J., de 35 años.

El abogado de la defensa solicitó la absolución y aludió a que los agentes registraron el fumadero sin que existiera una orden de registro expresa del Juzgado, que la emitió para registrar el domicilio de la procesada de mayor edad de la calle de Las Llamas número 7, donde encontraron 1.357 euros, así como 1.180 euros que la más joven guardaba en el sujetador "porque es una costumbre de nuestra etnia gitana", declaró.

El letrado cuestionó la legalidad de la incautación porque el número de la finca para la que el Juzgado autorizó la entrada de la Udyco no coincide con la anotada en el Registro de la Propiedad, lo que invalidaría todo el procedimiento judicial, manifestó en sus conclusiones.

2.537 euros de sueldos y la prostitución

El hallazgo de 2.537 euros en metálico en el domicilio registrado, la madre adujo que les había tocado la lotería y que ella se dedicaba a la prostitución. Negó que su hija viviera con ella y justificó la presencia de la joven en su casa de planta baja de Las Llamas, situada en el número 7 de esa calle, "porque nos cortaron la luz y llamé a mi hija" para que viniera.

La mujer justificó la demora en abrir la puerta para facilitar el registro a la policía, unos doce minutos según los policías, porque "uso tapones para dormir y no oí. Salgo a la calle y me dicen que tienen orden de registro, pero no ha aparecido nada que tuviera que ver con la droga", sostuvo ante las magistradas.

En cuanto al trasiego de hombres que salen y entran de su casa, la mujer declaró que "soy prostituta desde los 20 años y hago servicios" en su casa, "a unos una cosa y a otros otra", además "he tenido cáncer y la gente viene a preguntarme qué tal estoy".

La imputada tuvo también explicación para las características de las

El fumadero

El habitáculo donde se encontraron los 258 gramos de estupefacientes los usan los toxicómanos para fumar los estupefacientes que compran en esta zona de la capital, según la investigación de la Udyco de la Comisaría de Zamora.

La estrategia trata de burlar a los agentes que mantienen una estrecha vigilancia sobre los accesos a Las Llamas y la propia calle, así como sobre todo aquel que entra y sale de esta zona, un punto "caliente" de tráfico de drogas, según las diligencias.

Tras los sucesivos operativos para tratar de erradicar el tráfico de drogas, nadie sale de esta calle con estupefacientes para evitar que se relacione el lugar con esta actividad ilícita, según relataron algunos de lo integrantes del operativo en el juicio.

También cuestionó que se respetara la cadena policial de custodia de la cocaína y heroína incautadas remitidas a los laboratorios sin que se alterase el contenido de los paquetes hallados: una bolsa negra que contenía 87,37 gramos de heroína de una riqueza de repartida en cuatro envoltorios; y otra más con 55,57 gramos de la misma sustancia. La pureza se estimó en 54,38%.

La cocaína estaba también repartida en otras dos bolsas de 24,35 gramos de una pureza del 46%; y de 50,9 gramos con una pureza de 74,08%. Los envoltorios era para la venta a terceras personas, sostuvo la fiscala que exigió las penas de cárcel.

