La escuela de baile Salsón Dance llevará a cabo un espectáculo solidario en el Teatro Ramos Carrión de Zamora. Más de 150 alumnos de este centro se subirán al escenario para dar vida a “Repartiendo Ilusión”, un espectáculo basado en un recorrido por todos los anuncios de la lotería de Navidad.

“Hacemos un recorrido por todos los anuncios de Navidad, pero no enfocados desde el aspecto económico, sino sobre las familias que no tienen para un décimo de lotería de navidad, que no les llega el dinero para calefacción, que no llegan a fin de mes y donde los Reyes no son tan espléndidos, explica la presidenta de la Escuela de Baile Salsón, María del Carmen Vicente Miranda.

La monitora añade que “los niños no se lo han pensado tienen muy presente a otros menores que no tienen la posibilidad de tener esos juguetes que ellos tienen”.

El espectáculo, que tendrá lugar el jueves día 22 de diciembre a las 19.00 horas en el Ramos, destinará un euro de cada entrada a los programas de infancia de Cáritas Diocesana de Zamora y cuenta con el respaldo económico de la Diputación de Zamora.

“Hacemos un llamamiento a todas las entidades porque si nosotros podemos hacer este esfuerzo y la Diputación puede, otras entidades más grandes que nosotros podrían ayudar pues entre todos se puede”, enfatiza María del Carmen Vicente Miranda quien apunta que todavía quedan entradas disponibles.

Por su parte el diputado de Cultura, Jesús María Prada Saavedra señala que “el baile es cultural igual que la etnografía es cultura y cualquier tipo de baile es cultura”.