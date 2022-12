Censura al Internet puro: Desde pornografía infantil a suicidios o decapitaciones

El segundo fin de semana que trabajó se enfrentó a su primer visionado impactante: “Me llegó un suicidio con rifle. Aunque soy bastante frío cuando trabajo, me quedé en shock, tuve que parar un momentillo para darme mi tiempo y recomponerme”. El joven zamorano Miguel Fernández Campos tenía solo 20 años y la cuarentena por el COVID le acababa de dar una oportunidad laboral: formarse para ser agente moderador de contenidos de una de las redes sociales con mayor peso en esta era digital.

Miguel es la prueba patente de que no todo lo que se lanza a Internet acaba en la pantalla del móvil, el ordenador o la tablet. Y da fe de que los contenidos que estos profesionales supervisan no son en su gran mayoría prohibidos, censurables, “te diría que en torno al 10% son escenas muy sensibles, que no cumplen con los requisitos para su publicación” ni de lejos.

Lo que sí es cierto, matiza, es que “un solo vídeo o imagen te puede joder la noche”. Eso fue lo que le ocurrió aquella madrugada de marzo de 2020 en la que tuvo que suprimir de "la nube” la secuencia de un suicidio captado en vivo y en directo.

Un equipo de psicólogos para bienestar de los moderadores

El trabajo es duro, “yo estoy contratado a tiempo parcial, pero tengo compañeros que están más de siete horas viendo escenas muy violentas, crueles y conductas delictivas, una decapitación, pornografía infantil y de adultos...”. Por delante de sus ojos pasa “información de todo lo que puedas imaginar, cosas muy duras”. Una tarea diaria con la que “te sobrecargas de ese tipo de información y puede ser una amenaza para tu bienestar”.

La gestión de esas emociones, del impacto psicológico, no queda en manos exclusivamente del personal que revisa los contenidos, ya que un equipo de psicólogos está disponible de forma continuada y “acudimos a este servicio siempre que lo necesitamos. Además, organizan sesiones cada media hora o cada hora y media, individuales o grupales”. El “bienestar psicológico” del moderador es esencial, importantísimo para la empresa Majorel en la que trabaja Miguel, especializada en clasificar contenidos.

"Te sobrecargas de información muy dura, nos llega Internet puro, y puede ser una amenaza para tu bienestar, por eso la empresa tiene psicólogos a los que acudimos siempre que lo necesitamos”

Una depuración estricta

Las políticas de publicación de esta firma contratada por la red social para determinar qué contenidos no se distribuirán son también especialmente estrictas para proteger a consumidores menores de edad de edad que puedan acceder a la plataforma para la que el joven zamorano desempeña esta delicada función.

De hecho, existen mecanismos para comprobar si el nuevo cliente cumple esa condición básica de haber tener la edad límite para ser usuario, “analizamos el perfil y cuando existen dudas, se le bloquea”. Un equipo de profesionales se dedica solo a esa tarea.

En cuanto a la detección de material prohibido, el margen de error es prácticamente nulo. El trabajo se divide en equipos de personas que ejercen ese filtro por sectores de contenidos: vídeos, audios, mensajes escritos, imagen o comentarios, entre otros. “En mi sector, un centenar de personas realizamos ese primera selección”, pero hay más fases y diferentes especializaciones.

La empresa tiene una organización del trabajo que debe su eficacia, al margen de a la formación específica que imparte, “a la exigencia de una buena colaboración, coordinación, entre los compañeros”.

"Existen muchos filtros hasta que se da el visto bueno para que un contenido sea accesible para todos los usuarios, somos especialmente estrictos"

Esa diversificación garantiza la buena práctica deontológica y la supresión de ese tipo de escenas o textos inapropiados porque “uno puede no darse cuenta de un contenido que debe ser eliminado porque el volumen total que te llega es enorme, date cuanta de que nosotros vemos Internet en estado puro”, lo que requiere una atención constante y mucho sentido de la responsabilidad.

“En todo momento eres consciente de qué estás revisando y de cómo hacerlo para que no se te cuele nada” y si se produce un error, el siguiente equipo que filtra ese contenido lo detectará.

"Durante la pandemia, se quintuplicó el volumen de contenidos que llegaban a la red social y que teníamos que visionar y filtrar, de jóvenes y de adultos que querían saber qué hacían sus hijos o sus familiares"

Durante la cuarentena por la pandemia del COVID, Miguel trabajó en horario nocturno, en el que continua aún, “y estábamos desbordados, se quintuplicó el número de archivos compartidos de todo tipo; el uso fue masivo, sin precedentes”, derivado del destacado incremento de usuarios. Las redes se convirtieron en un medio esencial de comunicación entre jóvenes, pero también entre adultos “que empezaron a interesarse por lo que hacían sus hijos o familiares. Ahora, se ha normalizado”.

El filtrado de lo prohibido: el material sensible

Los contenidos sensibles que se suben a "la nube" van directamente a la lista de contenidos a moderar gracias a un primer filtro informático “muy básico, que utiliza indicadores, algoritmos, palabras clave, y detectores sobre archivos que pueden ser o no susceptibles de eliminar. Nosotros lo visualizamos, los analizamos, lo canalizamos y lo eliminan si es oportuno”.

Los usuarios pueden denunciar a otros, quizás sin ninguna base, “pero es indicativo de que puede haber algo inapropiado y se analiza”. En esta red, se es muy restrictivo con lo que se analiza porque es un sitio web de los más populares en España entre adolescentes y jóvenes, un 60% de los seguidores, porcentaje que engloba a personas de entre 20 y 30 años en una buena proporción.

El contrato de confidencialidad que este zamorano ha firmado con su empresa le impide dar el nombre del dueño y de la red social para la que filtra información; así como de las plataformas que usa en su trabajo para desarrollar esta función social tanta trascendencia.

"No hay que demonizar las redes sociales, hay que utilizarlas para objetivos buenos"

Miguel, que estudió Iluminación, Captación y Tratamiento de la Imagen en el Instituto de La Vaguada de Zamora y se desplazó a Barcelona para continuar sus estudios en el Institut Mare de Déu de la Mercè, donde cursó Sonido, Audiovisuales y Espectáculos, invita a “dejar de demonizar las redes sociales” , que cumplen su función como herramienta de comunicación y socialización. Y, puntualiza este moderador de contenidos, “hay que usarlas para objetivos buenos”.