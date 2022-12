Un plan de dinamización económica para la provincia o medidas de fiscalidad diferenciada para Zamora son dos de las exigencias de los socialistas zamoranos a la Junta de Castilla y León de cara a la próxima aprobación de las cuentas autonómicas para el próximo año, 2023.

Los procuradores socialistas por Zamora, Ana Sánchez y José Ignacio Martín Benito ha presentado las enmiendas al presupuesto de la Junta para la provincia, que contienen 94 medidas varloradas en 37,3 millones de euros. "La semana que viene se celebra el Pleno de aprobación de presupuestos en la Junta de Castilla y León. Nos parece ue los presupuestos para la provincia de Zamora no cumplen ni uno solo de los objetivos: no palían la deuda histórica que la Junta tiene con Zamora, no contemplan los grandes proyectos de desarrollo que nos permitirían crecer al mismo ritmo que otras provincias de la comunidad y los definíamos como el timo de la estampita porque conocíamos al presidente Mañueco, mentiroso compulsivo, pero aquí se le fue la mano".

La razón, que "prometió un plan para la Raya de 40 millones que no aparece por ningún sitio, diez millones para la Puerta del Noroeste que no aparece por ningún sitio, ni el plan de dinamización específica para la provincia o medidas que lo pudieran poner en marcha. Todas las inversiones que hay son derivadas de los fondos europeos, es decir, sin Pedro Sánchez aquí no se invertiría nada en Zamora", señaló Ana Sánchez.

La procuradora autonómica indicó que "hemos trabajado en enmiendas que vengan a paliar esa carencia absoluta de apuesta por Zamora y su provincia". Entre otras, detalló Martín Benito un millón de euros para el plan de dinamización económica para la provincia, cuatro millones para la reactivación económica de la Sierra de la Culebra, otro millón para un plan de desarrollo industrial y empleo para Zamora o la ejecución del polígono Puerta del Noroeste en Benavente con 1,1 millones.

Los socialistas piden también importantes partidas para Agricultura y Ganadería, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (como 200.000 euros para el parque de Bomberos de Zamora), Sanidad (consultorio en Coreses y unidades medicalizadas de emergencias para Alta Sanabria, Alcañices, Santibáñez de Vidriales y Camarzana de Tera, además de una unidad de ictus en el Hospital de Zamora), Carreteras, inversiones sociales, Educación (entre otras un centro de educación secundaria en Morales del Vino), y Cultura y Turismo (plan para la Sierra de la Culebra, Murallas de Castrotorafe o el Puente de Piedra).

"El PP rechazó la fiscalidad diferenciada"

"No se nos olvida que en un ejercicio de cinismo sin límites los dirigentes del Partido Popular apañaban pancartas pidiendo fiscalidad diferenciada, pero votaron en contra de esta fiscalidad diferenciada, de bonificaciones fiscales para nuestra provincia en la ley de rebajas impositivas. Bueno, pues tienen una segunda y última oportunidad en el Pleno de la Semana que viene, transformamos esas enmiendas a las que votaron en contra a pesar de agarrar las pancartas y embarcar a la gente de buena fe en supuestas reivindicaciones que cuando llega el momento de apretar el botón votan en contra de lo que embarcan a al gente y las hemos transformado en enmiendas a los presupuestos de la Junta", indicó Ana Sánchez.

El jueves y viernes de la semana que viene se volverá a votar "aplicar medidas de fiscalidad diferenciada en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, crear las zonas de prioridad demográfica de densidad conjunta de población de menos de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, deducciones por residir en zonas de prioridad demográfica o ayudas al funcionamiento que complementen las del Gobie