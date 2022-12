“Me fascina la música que tenga una parte creativa interesante”

El polifacético Asier Etxeandia regresa al Teatro Principal de Zamora el día 17 de diciembre con Mastodonte, en formato banda, tras su exitoso concierto del pasado año.

–Sus actuaciones no dejan indiferentes al público.

–Creo que porque damos mucha importancia al público. Somos conscientes de lo que cuesta comprar una entrada para consumir cultura. Desde mi responsabilidad me divierte mucho que la gente viva algo especial, único y extraordinario, no porque crea que lo que hacemos en el escenario lo sea, que también (risas). Ponemos mucho corazón sobre el escenario y la música que hacemos no tiene una clasificación, lo que hace que llegue a toda la gente. También recuerda a muchas inspiraciones que a todos nos gustan. Nuestra necesidad es transmitir y poder crear un ritual especial. Tenemos la ilusión de que la gente salga del concierto renovada.

–Habla de inspiración, ¿en qué fuentes beben?

–Muchas. Desde la música electrónica a lo más clásico, la música ligera o al rock. Soy fans de Édith Piaf a David Bowie, de Sid Vicious a María Dolores Pradera. Soy muy fans de la buena música, de los grandes espectáculos y como me he criado en el teatro, todo lo que tiene que ver con la teatralidad y la emocionalidad de la música me atrae. Estamos intentando clasificar todo por nombres para en el fondo sentirnos menos imbéciles, cuando lo interesante es cuando no puedes clasificar. Cualquier estilo me fascina, mientras que tenga una parte creativa interesante. Nosotros creemos en la puesta en escena, pero lo principal es hacer buenas canciones, buenos sonidos y letras. Lo que crea Enrico, que es el mejor arreglista, es increíble.

–¿Cómo surgió el unirse en un proyecto musical?

–Empezó con “El intérprete”, un espectáculo con el que estuvimos seis años girando. En él trabajó Erico y nos dimos cuenta de que teníamos muchas finalidades a nivel musical. Él tenía muchas ganas de hacer cosas diferentes y yo tenía hambre de experimentar, de buscar un sonido propio, de escribir letras, de trabajar con alguien sin tener que caer en lugares comunes, que es lo que me pasaba cuando me encontraba con otros músicos, pues intentaban hacer un estilo cuando no quiero un estilo concreto. Queríamos liberarnos de ataduras, ser libres.

–Empezaron en el año 2018 y cuando el grupo comenzaba a triunfar llegó la pandemia.

–Nos ha afectado mucho. Mastodonte, cuando le pusimos es nombre no éramos conscientes de lo que podía atacarnos. El mastodonte se nos ha caído encima porque trabajamos muy duro, asumimos muchos riegos y llegó la pandemia y nos destrozó. Nos arruinó y nos quitó las ganas de hacer música.

–¿Cómo ha sido posible levantar la criatura?

–Con la gira “La transfiguración del Mastodonte” éramos doce en escena. Ahora en “Simplemente perfecto” hemos optado por la esencia de lo simple y lo perfecto sin necesidad de muchas florituras ni grandes gastos cuando lo importante son nuestras canciones y el buen sonido. La anterior visita a Zamora fuimos Enrico y yo y ahora estaremos cinco músicos sobre el escenario y será muy diferente, con arreglos muy distintos

–Este regreso ¿qué le está suponiendo?

–Para mí está suponiendo cerrar de una manera elegante, madura y honesta la gira del primer disco, pues hemos tenido un gran éxito y ser nominados a los Latin Grammy Awards en 2019 y hemos hecho unos videoclips, como siempre hemos soñado. Miro hacia atrás y hemos mucho. Luego vinieron tiempos que nos dejaron devastados, hemos vuelto a resurgir y ahora cerrados el círculo para comenzar con nuevo disco.

–¿Cómo será?

–En enero comenzamos a grabarlo. Ya lo veremos (risas). Ya tenemos temas, pero tenemos que realizar los arreglos e investigar para ver hacia dónde vamos.

"La música es mi honestidad como artista"

–Tiene una importante trayectoria como actor, pero ¿qué le aporta la música?

–Es mi obra, soy yo. Es mi honestidad como artista, es muy diferente a mi trabajo como actor que, aunque pones tu voz y tu cuerpo, es el guion de otra persona. Es mi trabajo y lo amo, pero mi música es mi obra, mis letras y mi puesta en escena y mi decisión en una decisión. La música me permite explorar todas las artes desde la danza, la moda, el performance, la teatralidad... hace que me desarrolle como artista y como ser humano, es algo que lo necesito.