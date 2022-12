Un movimiento recaba apoyos de eurodiputados para la Ruta de la Plata

El movimiento en favor de la reapertura del tren Ruta de la Plata, con fuerza sobre todo en Extremadura, esta intentando en estos momentos recabar el apoyo de eurodiputados “que firmen una enmienda en la Comunidad Europea para introducir” el proyecto de unión del Oeste peninsular por el trazado tradicional, es decir, pasando por Benavente, y dentro de la red básica o ampliada de la Red Transeuropea de Transportes, informó el profesor José María Alonso Rodríguez, uno de los integrantes del grupo de trabajo.

El pasado martes este diario informaba de que el Consejo Europeo ha incluido la línea de ferrocarril de pasajeros Plasencia-Astorga en la red global Transeuropea de Transportes tras la reunión mantenida por los ministros de los países miembros hace una semana en la que se establecieron las orientaciones de la UE para el desarrollo de la red, con un tramo de nuevo trazado entre Plasencia-Astorga que no pasaría por Benavente. El trazado llegaría a Astorga cruzando los valles de Valverde, Tera y Eria, para entrar en la provincia de León por Alcubilla de Nogales y sin pasar tampoco por La Bañeza.

El texto del Consejo de Transporte, Telecomunicaciones y Energía establece plazos para la finalización de la red RTE-T. La red básica debe haberse completado para 2030, la nueva red básica ampliada para 2040, y la red global, para 2050.

"Es un timo"

“Lo están intentado vender al Oeste Peninsular, pero realmente es un timo y una gran mentira. Ese tramo ya estaba en la Red Global, lo único que le han dado bombo y platillo a una mentira” señala Alonso Rodríguez.

“Ahora estamos en 2022, cualquier ofrecimiento a 2050, es como decir no lo haremos, es una auténtica burla. Todo lo que no entre en plan de red básica o básica ampliada , ni nuestros hijos ni lo suyos lo verán”

“Nosotros pedimos reabrir todo el trazado desde Plasencia-Astorga , por su línea natural , no sabemos quien ha hecho esos planos de no pasar por Benavente, le habrán mandado hacerlo a un becario que no entiende del tema, con todos los respetos hacia el becario, porque muchos hemos pasado por ahí. Partiendo que queremos reabrir toda la línea, la estrategia que acepta Europa, pero el Gobierno no lo ha pedido, es que en una primera fase entre el tramo Plasencia-Salamanca en Red Básica para terminarlo en 2030 y Salamanca-Astorga en Red Básica Ampliada para finalizar máximo 2040”.

Corredor Atlántico

Por su parte, la Asamblea de Extremadura aprobó por unanimidad una propuesta de impulso del PP que insta a la Junta a apoyar la Red Transnacional Atlántica en los trabajos que están realizando para completar el Corredor Atlántico con los tramos de la Ruta de la Plata con el objeto de vertebrar e integrar plenamente el sudoeste europeo en la RTE-T.