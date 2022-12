Juan Manuel Castro Prieto, fotógrafo: “Una fotografía tiene que transmitir algo, si no es un mero ejercicio estético”

El reputado fotógrafo Juan Manuel Castro Prieto impartió la tarde del miércoles un taller en la sala de exposiciones del Museo Etnográfico de Castilla y León dentro de las actividades paralelas a la exposición de las singulares fotografías de Ruth Matilda Anderson que puede descubrir hasta enero.

–¿Cómo se cruzó la fotografía en su vida?

–Estaba predestinado. De niño dormía en una habitación que tenía un pequeño agujero que creaba una cámara oscura. Yo lo achaco a eso, pues no tengo antecedentes en mi familia de fotógrafos. Creo que de alguna manera eso se quedó en mi mente y desde que era adolescente quería ser fotógrafo.

–¿Cuándo tuvo su primera cámara?

–Con unos 17 años, pero previamente ya utilizaba la de amigos o la de mi hermana para hacer fotografías. Creo que la cámara te permite ver la vida de otra manera. Con la cámara de alguna manera descubres una realidad diferente. Cuando uno coge la cámara tiene la posibilidad de crear algo que es tuyo. Yo tengo un trabajo que es fotografiar cuadros esculturas de museos y transformarlo, de alguna manera cambia ya no es ese cuadro, sino que es una fotografía mía. Es una forma de sentirse creador.

–¿Ha evolucionado ese sentimiento con el paso de los años?

–No. Se ha ido de alguna manera racionalizando. Al principio es una cosa de emociones y de necesidad, pero no lo racionalizas tanto.

–En su opinión, ¿qué tiene que tener una buena fotografía?

–Tiene que transmitir emoción, un sentimiento... tiene que transmitir algo, si no es un mero ejercicio estético.

–¿Qué prima usted la sensibilidad o la formación del fotógrafo?

–La fotografía tiene una parte de oficio y por otro lado, tiene que ser sentimiento. Tienes que tener una serie de cualidades, una sensibilidad y también tienes que tener técnica y ser creativo. El fotógrafo tiene que ser un observador de lo que tiene a su alrededor, pues tiene que percibir todos los detalles.

–Usted trabaja por proyectos ¿cuál o cuáles han sido los que han marcado más?

–Normalmente desarrolló varios proyectos a la vez, no obstante creo que los más importantes son “Cespedosa”,“Extraño” y “Perú, viaje al sol” .

–¿Por qué?

–Porque entran más en lo personal. Hay otros proyectos que son más externos. Sin embargo, “Cespedosa” está centrado en el pueblo de mis padres. He estado fotografiando a mi familia y los lugares de mi infancia. “Extraños” es una especie de autorretrato visual, donde hablo de mis miedos y mis obsesiones, de todo lo que ha conformado mi persona y es un trabajo más intimista. Por último “Perú, viaje al sol” son mis viajes por Perú de manera autobiográfica. Son una plasmación de mis sensaciones en los viajes que he realizado a este país desde hace 32 años. El componente personal es una seña de identidad de cierta parte de mis trabajos.

–¿Trabaja solo con analógico?

–Utilizo los dos, pero prefiero trabajar con analógico con una cámara de gran formato. Me gusta más porque me es más cómodo al utilizar una cámara de madera, como las antiguas, y se logra una mayor aproximación a la gente. No se mira igual a través del visor de una cámara analógica que mirar directamente a la imagen que se forma. Además, la calidad técnica es superior en analógico. Lo digital te da mucha resolución, pero le falta atmósfera o la separación de planos y de colores de las películas analógicas.

–El taller lo ha impartido rodeado por fotografías de Ruth Matilda Anderson.

–Su trabajo es fantástico, era una extraordinaria fotógrafa. Ella hablaba de expediciones y es que realmente entonces se lo tenían que plantear así. La calidad de su fotografía es difícil de superar. Fue una fotógrafa con una cantidad enorme de registros. Era una mujer capaz de hacer desde retratos hasta paisajes, era una fotógrafa con una preparación técnica y sus imágenes transmiten muchísimo.