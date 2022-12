El primer procesado por circular en un patinete sin carné, a juicio en Zamora

La magistrada del Juzgado de lo Penal deberá decidir si es delito circular por la carretera con el carné de conducir retirado en un patinete eléctrico que puede alcanzar 60 kilómetros por hora; que tiene una potencia de 2.000 watios y un peso de 50 kilos, como acusa la Fiscalía de Zamora.

La posible infracción del delito contra la Ley Seguridad Vial puede costar una multa de 2.160 euros a un zamorano, condena que solicita el Ministerio Fiscal, que reiteró en el juicio que el scooter que utilizó el acusado para desplazarse por Peñausende el 18 de septiembre de 2021, hacia las 13.15 horas, sobrepasaba las cualidades mínimas para considerarlo solo un juguete.

La decisión quedará a criterio de la jueza, puesto que no existe una jurisprudencia clara sobre la cuestión, especialmente porque este tipo de Vehículos de Movilidad Personal (VMP) no requiere ningún permiso especial, ni autorización administrativa, materia sobre la que el propio Tribunal Supremo ha instado a legislar.

El imputado, un zamorano de 42 años e iniciales J.C.B.V., declaró que el VMP, que carecía de seguro, era prestado y que desconocía que no pudiera circular con él porque le hubieran retirado por sentencia el carné de conducir en junio de 2020 durante un año, prohibición que estaba vigente cuando fue interceptado por la Guardia Civil.

Los agentes dieron el alto al imputado para pedirle documentación y tomar fotografías del VMP con el fin de contrastar si se trataba de un vehículo adecuado para poder conducir sin el permiso de categoría tipo A.M. (para ciclomotores de dos y tres ruedas y cuatriciclos ligeros, y los de movilidad reducida).

Ese argumento le sirvió al abogado de la defensa para incidir en que, si ni los agentes saben a primera vista, si el patinete cumple o no los requisitos para considerarlo un vehículo a motor, menos podría saberlo el imputado que, además, no era su dueño.

Los agentes sostienen que era necesario tener una licencia para poder usar ese tipo de scooter y que las características técnicas conllevan que sea preciso disponer del carné de conducir. Otra cosa sería si el VMP no superara los 20 kilómetros por hora, ni los 1.000 vatios de potencia y si no pesara más de 30 kilos, ya que ese tipo de patinetes no precisan del carné de conducir A.M., indicó la Fiscalía.

La Ley de Seguridad Vial es la normativa que se aplica cuando cuando se carece de una ordenanza municipal que regule el uso del patinete allí donde policías o guardias civiles dan el alto a quien conduce el patinete o se ve implicado en un accidente.