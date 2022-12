Entrevista a Pablo Alonso Vicente, candidato a la presidencia de la Esperanza

El hermano Pablo Alonso Vicente, más conocido como Roderico, es uno de los aspirantes a presidir la Cofradía Virgen de la Esperanza de Zamora.

–¿Cuáles serían sus líneas de trabajo de resultar elegido en los comicios del sábado?

–Mi idea es mantener la línea de trabajo que ha se venido realizando en los últimos años. No obstante, hay aspectos que se pueden mejorar como es la gestión a través de aplicaciones que lo van a tener que implantar las cofradías que todavía no lo tienen, pues hay que adaptarse al siglo XXI. Creo que es un mecanismo que facilitará el funcionamiento y el contacto con la cofradía con quienes residen fuera de Zamora, principalmente. También me gustaría potenciar la presencia de la cofradía en las distintas redes sociales, pues es una herramienta más junto a la página web que tenemos.

–¿Qué otras cuestiones conforman su programa electoral?

–No quiero que vuelva a contar con lista de espera, aunque habrá que ver cómo se refleja a nivel organizativo del desfile. Por mi experiencia cuando fui secretario, la mayoría solicitudes que se producen al cabo del año corresponde a niños recién nacidos, que para mí deben de entrar y que cuando puedan desfilar, al caminar solos, que lo hagan. Su incorporación no creo que incida en el desfile dado que la tendencia actual es de que cada año procesiones menos gente, tanto en esta cofradía como en el resto de desfiles de Zamora. Como ejemplo el año que accedieron 200 hermanos cuando se suprimió la lista de espera para conmemorar el décimo aniversario de nuestra conversión en cofradía, desfilaron el mismo número de hermanos y hermanas que el Jueves Santo anterior.

–¿Qué planes tiene con respecto al patrimonio?

–La mesa de la Virgen está bastante deteriorada por lo que podría ser un proyecto aborda de manera conjunta por Vía Crucis y Esperanza. También me gustaría que la cofradía contara con algún local o espacio para guardar su patrimonio y para atender a la gente.

–Concrétenos.

–Hasta ahora hemos utilizado las dependencias del Silencio, que nunca nos ha puesto ningún tipo de reparo, pero me gustaría tener una pequeña sede aunque solo sea para atender a los hermanos, que no se manejaran con la aplicación, para dar las velas y para guardar nuestras banderas, las galas de los tambores y la documentación de la cofradía. Con un espacio en una entreplanta sería suficiente y sería un asunto que lo abordaría en una asamblea. También me gustaría impulsar la participación de los hermanos y hermanas con actividades durante todo el año, pues somos una cofradía con mucho tirón.