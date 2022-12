Navidad, paraíso de las adicciones en Zamora

La llegada de la Navidad trae consigo una serie de tradiciones de la época, siendo una de ellas la Lotería. Esta circunstancia se ha convertido en un motivo de preocupación para los expertos, puesto que cada año genera nuevas adicciones al juego y la recaída de personas que sufren ludopatía.

Así, esta época del año supone un riesgo para las personas que han sido ludópatas o que están en tratamiento para dejar de serlo. No obstante, el “bombardeo” publicitario comienza meses antes, con anuncios en los medios, principalmente en televisión, que invitan a comprar los décimos pertinentes.

A ello se suma la Lotería del Niño, las colas en las administraciones de lotería, la venta de cupones en infinidad de establecimientos o las noticias en medios sobre esta cuestión. Además, se añaden otras circunstancias de carácter social, puesto que esta práctica se ha convertido en una forma de socializar, como en las empresas, donde es habitual participar; o en los grupos de amigos y familiares, en los que se compra un décimo a medias; entran también las participaciones, que en muchas ocasiones tienen un carácter social, destinando parte de los beneficios a diferentes causas benéficas y que están presenten en otros tantos ambientes cotidianos.

Ante los apuros económicos, se busca la suerte en el juego

La situación económica actual también tiene mucho que ver en la cuestión. Ante la cantidad de personas que se encuentran pasando apuros económicos, surgen los que deciden jugar para intentar que cambie su suerte y acaban por caer en la adicción lo que provoca, generalmente, un mayor endeudamiento. Cuando se da esta situación, las compras suelen hacerse con la tarjeta de crédito, siendo incapaces de asumir el coste cuando llega el recibo al mes siguiente.

Los microcréditos también son grandes “aliados” de esta adicción, al permitir que el adicto consiga una cantidad económica que le permita comprar más boletos, cayendo en el círculo vicioso de no poder pagarlo y que los intereses cada vez se hagan más grandes. A este respecto, los profesionales de la abogacía se muestran preocupados ante los clientes que puedan volver a usar las tarjetas revolving, pese a encontrarse en medio de un proceso legal contra las entidades bancarias.

Imposibilidad de dejarlo, cambios de humor y endeudamiento

Los psicólogos identifican una serie de síntomas que experimentan los adictos. El primero de ellos es la imposibilidad de parar, pese a las circunstancias laborales o familiares; ponen en juego cuantías económicas que no pueden permitirse, por lo que llegado el punto de tener que dejar de realizar actividades indispensables porque ese dinero se ha dedicado al juego, es necesario pedir ayuda; se llega al punto en el que ya no se trata de ocio, de una manera de hacer algo por diversión, sino que pasa a ser una forma de aliviar el malestar; se entra en la dinámica de seguir jugando para tratar de recuperar lo perdido, como sucede con aquellos que han gastado grandes sumas en la Lotería de Navidad, no han obtenido ganancias y continúan jugando para tratar de recuperar lo que invirtieron, jugando mayores sumas y haciendo cualquier cosa para conseguirlas; se antepone el juego a otras actividades importantes, como viajar a otras ciudades en busca de un décimo en concreto o pasar largas horas frente al ordenador viendo diferentes numeraciones en busca de aquellas que dan un “pálpito”; por último, la ira y la irritabilidad copan el carácter, reaccionando contra cualquier persona que mencione que se está comprando demasiado.

Los centros de adicciones recomiendan prevenir la recaída poniéndose en contacto con un equipo médico cuando se aproximan las fechas navideñas. Recibir ayuda psicológica e ir a terapia pueden suponer la diferencia entre recaer o no en la ludopatía. De la misma forma, aconsejan al entorno estar pendientes durante esta época y, por supuesto, no instar a la persona a participar en la compra de un cupón, ni en el ambiente laboral ni en el seno de la familia o amigos, sino todo lo contrario, no mostrarse partícipes de ello.

Las porras por el Mundial de Fútbol, una entrada al mundo del juego

Los jóvenes cada vez juegan antes y en mayor medida. Prueba de ello es el hecho de que España sea uno de los países del mundo con mayor número de adictos al juego. A los métodos habituales como el pocker y las apuestas online a los que recurre la población más joven normalmente, se ha sumado la extraordinaria situación del Mundial de Fútbol, con las respectivas “porras” que conlleva. Lo que en un primer momento es una inocente apuesta deportiva entre amigos, va derivando en algo de mayor dimensión cuando también se utiliza la red para ello, como las aplicaciones disponibles para móviles y otras vías con personas interesadas en atraer a este público.

Igualmente, otro de los grandes reclamos de la población de menor edad son los “rascas”. El Observatorio de Drogas y Adicciones señala que más del 40% de menores entre 14 y 18 los ha adquirido.

Por este motivo, el Ayuntamiento de Zamora tiene en marcha una campaña contra la ludopatía “Si te la juegas, pierdes seguro”, dirigida a jóvenes, adolescentes, educadores y padres. El consistorio dedicó esta acción a los jóvenes tras corroborar con los expertos que son los que más riesgo corren de caer en ella, por lo que también ha contado con los padres y educadores que “desempeñan un papel importante en la prevención”. Esta, se desarrollará hasta finales de diciembre, a través de carteles informativos y banderolas en las proximidades de los centros de enseñanza y la zona centro, y una página web en la que se encuentra recogida toda la información al respecto.