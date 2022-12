Las celebraciones propias de la Navidad traen consigo celebraciones familiares que, en muchos casos, ponen de relieve la ausencia de aquellos que ya no están. Esta situación se torna aún más palpable al sentarse a la mesa y ver las sillas vacías que la rodean.

Por ello, la Asociación Española Contra el Cáncer de Zamora organiza el taller “Es Navidad y... hay una silla vacía”, dirigido a familiares que están atravesando el duelo. En este, se abordará como es vivir estas fechas tras la pérdida de un ser querido.

Durante la jornada, que se llevará a cabo el miércoles 21 de diciembre, a las 17.00 horas, en la sede de la ciudad, se trabajarán una serie de herramientas para poder afrontar estas situaciones lo mejor posible.

El taller será impartido por los psicólogos de la Asociación, María Jorge y Rubén Sánchez, destacando siempre la diversidad y la individualidad de los duelos, puesto que cada persona lo vive de una manera diferente y, por ende, tiene que asumirlo y entenderlo a su manera.

Los interesados en participar en la jornada de la AECC pueden inscribirse previamente contactando con alguno de los dos profesionales que dirigirán la actividad llamando por teléfono a María al 605641483, o a Rubén al 605640921, o pasándose por la sede de la Asociación en calle Libertad, 20 entreplanta.

La institución espera que la actividad tenga un carácter colaborativo y todos los asistentes puedan apoyarse entre sí, compartiendo vivencias y experiencias, como viene siendo habitual en todas las actividades que realizan.

Recomendaciones de los psicólogos

Los psicólogos afirman que pasar por estas celebraciones y afrontar la falta de personas importantes, que se refleja con sus sillas vacías en la mesa, “forma parte del proceso del duelo” y es necesario que la persona pueda expresar, sentir y manifestar la nostalgia, malestar y tristeza que siente,

La Navidad se asocia normalmente con momentos de felicidad, porque es lo que se inculca desde la infancia. Sin embargo, no para todos se trata de ello ni se vive igual. Por ello, entre las recomendaciones de los profesionales está la de la salir de esa idea, no frustrarse ante la imposibilidad de sentir alegría por la llegada de estas fechas y las celebraciones de esos días. Señalan que tratar de imponer la “ilusión popular” cuando se está atravesando un momento de duelo en el que la persona se siente sola o lo está pasando mal por la añoranza hacia un ser querido, provoca que aumente el estrés y la ansiedad.

Algunos expertos denominan esta ”obligatoriedad” de estar y mostrarse felices y la presión social que se genera, como “el síndrome del villancico” que tiene estrecha relación con la silla vacía.

A parte de estos sentimientos, se le suma el miedo a como afrontar las circunstancias, el temor a no poder fingir delante del entorno, mantener un tono y rostro alegre durante la velada, derivado del deseo de agradar a los demás y no convertirse en alguien con quien no quieran estar, puesto que, “en muchos casos, el dolor produce rechazo en los demás”.

Mercadillo navideño

La Asociación tiene en marcha un mercadillo navideño instalado en una caseta municipal de Santa Clara. Permanecerá abierto hasta el 16 de diciembre y mantiene un horario de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. En el se pueden adquirir artículos de la organización, productos confeccionados por las voluntarias, lotería y otros elementos como los calendarios solidarios de 2023, que presentó la AECC hace a penas unos días. En estos, cada página representa la historia personal de un paciente que está lidiando con la enfermedad, retratada por el fotógrafo José Luis Leal.

Además, las compras pueden realizarse a través de la página web, donde pueden encontrarse productos de temática navideña como tarjetas, bolas y adornos; prendas y accesorios como calcetines, pañuelos, turbantes, pulseras de cuero; y el juguete más entrañable, el Ksimerito, que guarda la misión de ayudar a todos los niños e invita a los pequeños a adoptarlo y cuidar de él como de un bebé.