“Las relaciones con los adolescentes se mueven entre el monosílabo y la coz”

Tras vender más de 50.000 ejemplares con su primera novela, “Los ingratos”, que suena incluso para película, ahora presenta la segunda entrega de lo que será una especie de trilogía de los “Baby-boomers”, “Los Incomprendidos”. Pedro Simón (Madrid 1971) presume de zamorano, tierra de donde ha sacado su ADN y su San Marcial del Vino tiene mucho que ver en la génesis de sus dos novelas, la última, una historia sobre las relaciones de padres e hijos adolescentes que acerca este mismo jueves a Zamora (19.30 horas, en Librería Semuret).

–¿De qué trata “Los incomprendidos”?

–Nace de muchas sobremesas con amigos en las que siempre acabamos hablando de los hijos y si están en la adolescencia, aún con más fiebre, más desazón y más incomprensión. Cuento la historia de una familia de clase media que tiene dos hijos, una de ellas en la edad adolescente, en la que hay dos traumas, uno más a la vista y otro más subyacente, pero que les cuesta hablar de eso. Si al inicio alguien puede pensar que estamos ante la historia de una adolescente incomprendida a media que avanza el libro te das cuenta de que aquí incomprendidos somos todos.

–¿Por qué son tan difíciles esas relaciones?

–Las relaciones de los padres con los hijos en la edad adolescente se mueven entre en monosílabo y la coz y eso genera mucha distancia y mucha incomprensión mutua, pero creo que el tiempo es algo que lo cura todo y la mayoría de las cosas suelen acabar poniéndose en su sitio, en la medida que los chavales salen de ese túnel de lavado y que los padres nos atrevemos a hablar de las cosas importantes de la familia, porque muchas veces las metemos en un baúl y nos tragamos la llave.

–Cuestiona también esa pérdida de identidad o de valores que a veces lleva aparejado el ascenso social.

–La sociedad siempre nos demanda éxito y a los chavales más con esto de las redes. Ese ruido y esa demanda de felicidad y éxito es atroz. Aunque las cosas te vayan económicamente bien siempre hay alguien en tu entorno que te va a demandar que prosperes más, que cómo no te has mudado a la zona buena. El padre del libro, Javier, hace esa reflexión cuando se muda del piso de 70 metros al chalé: lo malo de una casa grande es que tocamos a más metros, pero menos gente. A veces pasa esto que cuando subes por la escalera social y dices, no si yo donde era más feliz era en los primeros escalones. Quería reflejar ese viaje un poco tramposo.

–Una novela a dos voces, la de Javier y la de Inés, su hija.

–Era muy tentador dejar solo la voz del padre, que podría ser yo o gente de nuestra edad, pero me parecía que tendría poco que ver con la verdad, siempre poliédrica y con varios puntos de vista y por eso elegí hacerla con dos voces. Tendemos a pensar que los chavales están empanados, no se enteran de nada o que son unos desagradecidos. Pero la hija, Inés, con sus monólogos interiores hace ver que esos chavales también sufren, que también les gustaría hablar, que se dan cuenta de lo que sus padres hacen por ellos pero no saben como agradecérselo. Me gustaba ese juego de espejos en el que se vieran las incomprensiones mutuas. Luego hay otro personaje, el más libérrimo que es Clara.

–La persona que nos gustaría ser a todos, o tener siempre cerca.

–Es una tía sin hijos, un personaje libérrimo que habla sin filtros, que dice muchas verdades, las que nadie se atreve a decir, a la hija le tira de las orejas, también al padre. Yo creo que todos querríamos ser tía Clara en la vida, libres, pero somos más padres cagones como Javier. Dicho de otro modo, todos quisiéramos ser más don Quijote pero somos más Sancho Panzas.

–Trata con mucho mimo a los personajes digamos imperfectos de la familia: el padre jugador, el hermano con enfermedad mental…

–Es que yo creo que tienen mucho que ver con nosotros, la gente que no es perfecta. Bienaventurados los impuros. La pureza es una palabra que da mucho miedo, tiene que ver con la perfección, el supremacismo, lo hegemónico, con la mirada del otro que te cae como una bota militar en el cuello, alguien que te está demandando que seas siempre exitoso y feliz. Pero tenemos que ver mucho más con lo otro, gente que tiene un problema de salud mental, que va al psicólogo, con un tío esquizofrénico, con un padre que a lo mejor bebe alguna cerveza de más pero curra mucho y es buen tipo, se gasta su dinerito en el bingo. Son personajes que pueden ser muy inspiradores y muy ejemplares dentro de su “avería”.

–No falta el humor, con juegos de palabras, chascarrillos o dichos de lo más amenos. ¿Imaginación o sacados de la vida real?

–Los periodistas somos muy vampiros, y como estamos mucho en la calle, con la gente, donde se cuece la vida, ahí está todo. Estamos acostumbrados por nuestro trabajo a eviscerar al otro, a meter los dedos en ese cuerpo abierto en canal y de ahí salen muchas cosas tristes, muchas cosas jodidas, muchas heridas que supongo que estarán en mis libros y mis escritos. Pero también sale ese golpe de humor que todo el mundo en medio del dolor levanta como una bandera muchas veces. Estamos vivos, coño, vamos a reírnos. Es la materia prima que manejamos haciendo periodismo.

– “Los incomprendidos”, como su primer libro, lo empieza a escribir en San Marcial.

– Nací en Madrid pero presumo de zamorano porque me considero con una forma de ser más de allí. El libro está muy cocido en el pueblo en San Marcial, me iba por allí semanas y semanas; ahí ponía mi chimenea y me ponía a currar, sobre todo por las mañanas, por las tardes me iba por ahí a caminar. “Los incomprendidos” viene después de “Los ingratos” y pretende ser parte de una especie de trilogía sentimental de los “Baby boomers”. Si “Los Ingratos” hablaba de las infancias de entonces y del viaje aquel del medio rural al medio urbano, del desarrollismo al desarrollo; “Los Incomprendidos” habla de la actualidad, las relaciones, los silencios, la culpa en la sociedad actual donde hay tanto ruido; y el siguiente libro, que está aún como notas en un cuaderno, tiene más que ver con la relación actual de los que nacimos en los 70 con nuestros padres octogenarios o nonagenarios, donde hay mucha tela que cortar.

–¿Si pudiera elegir, seguiría como periodista o se haría escritor a tiempo completo?

–Me haría agricultor (ríe). Sufro mucho más escribiendo ficción; es desnudarte y eso tiene un precio, tiene que ver con tus heridas, tu mundo interior, removerte a ti mismo, sacar tu basura y hacer que los demás la vean destilada, a veces también interpelar a los otros con lo más oscuro de ti. Y cuando haces un reportaje no, porque por muy dura que sea la materia prima que manejas tu no tienes que hacer un exorcismo, como cuando escribes una novela, eso es devastador.

–Son buenas épocas para la literatura. ¿Para el periodismo?

–Me preocupa más el mundo del periodismo, porque veo que vivimos en un mundo absolutamente polarizado, donde cada mañana se hace piñata nacional con alguien.