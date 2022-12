“La única forma de que la gente se quede en Zamora es la recuperación económica”

Mejorar la eficacia de la administración, procurar el desarrollo económico y la lucha contra la despoblación son tres retos de la nueva delegada territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, Leticia García Sánchez (Zamora, 49 años), que ya ha empezado a trabajar en varios frentes para hacerse cuanto antes con las riendas del cargo. Una nueva etapa en la vida de una persona acostumbrada al cambio y adaptarse a nuevas situaciones. Hija de un director de banco, García Sánchez afronta con optimismo cada nueva etapa vital. “Mi vida ha sido una constante de cambios. He vivido en 18 domicilios diferentes a lo largo de mi existencia”.

–Estudia Derecho y enseguida se afilia a Nuevas Generaciones. ¿Siempre ha tenido inquietud política?

–Siempre me gustó la política; desde pequeña jugaba a hacer discursos políticos. Me afilié a Nuevas Generaciones cuando estudiaba en Salamanca, si bien es cierto que dejé la militancia cuando preparaba la oposición y ya fue en mi etapa de jefa de Industria cundo me volví a afiliar al PP.

–Aprueba la oposición a la Diputación y entra en Asistencia a Municipios.

–Tengo una vocación claramente municipalista. Cuando aprobé la oposición tuve la oportunidad de poder elegir puesto y opté por Asistencia a Municipios, departamento que llevaba también urbanismo, donde estuve siete años de jefe de servicio. Aprendí muchísimo porque trabajabas codo con codo con alcaldes, concejales, diputados provinciales. Tanto la parte política de los alcaldes y concejales como la técnica de los secretarios interventores acudían mucho a este servicio y ahí conoces de primera mano la problemática real, jurídica y de calle de la política municipal.

–Su primera etapa política, fue como concejala de Morales del Vino, su pueblo.

–Fue un tío mío el que me pidió que fuera en la lista, con Pepe (José Hernández Macías) de alcalde. En ese mandado fallece Pepe y José María Barrios también decidió contar conmigo, iba en el número 3 de la lista y fui teniente de alcalde de Morales del Vino. Siempre digo que cuando verdaderamente se aprende de política es en los ayuntamientos, cuanto tienes a los vecinos cara a cara, sin oficinas, despachos ni papeles de por medio, la política se hace en la calle, el supermercado, la plaza. Es la política que enseña de verdad.

–¿Cómo fue el salto de la Diputación a jefa de Industria, donde pasó doce años?

–Me ofrecieron esta posibilidad y no me lo pensé. Es un servicio muy amplio con secciones muy diferentes que van de consumo, comercio, minas, energía, etcétera, pero me dio ocasión de conocer desde otro punto de vista lo que es la provincia y la comunidad autónoma.

–Vivió el “boom” de las energías renovables: ¿Son una oportunidad o un problema para Zamora?

–La Comunidad Europea es dependiente energéticamente y el futuro tiene que pasar por las renovables, eso es incuestionable y cada vez presiona más para aumentar la capacidad de producción. La normativa que rige todo esto es estatal y ha flexibilizado los requisitos para la instalación de renovables. Pero hemos de tener también un criterio de sostenibilidad y de equilibrio, y eso es una opinión no solo personal, sino de la comunidad autónoma. No puede ser un desarrollo energético que vaya en contra de otros intereses, siempre debe hacerse con equilibrio. Y la Junta ha sido proactiva, ha aprobado un decreto ley en el que se ponían límites al desarrollo de la energía, por ejemplo en zonas agrícolas o de regadío. Hay que tener en cuenta un tercer factor, que no se puede instalar una fotovoltaica o aerogeneradores donde se quiera, porque requiere unas infraestructuras eléctricas y una planificación nacional. Solemos escuchar: “con todo lo grande que es la provincia de Zamora”, que lo pongan aquí o allá, pero eso no es tan fácil. Y un cuarto elemento, que los proyectos importantes de renovables favorecen a los ayuntamientos. Lo suyo es llegar a una convivencia entre la producción de energías renovables, porque tenemos que ir por ese camino y por otra parte la protección de nuestro propio sistema de vida, poniendo límites. Pero también le digo que la Unión Europea no va por ahí, sino por todo libre y cuanto más se produzca mejor.

–Después salta a las Cortes, pasa de un puesto de responsabilidad, pero con características más técnicas a uno mas de política pura y dura.

–Yo siempre he sido partidaria de las políticas del Partido Popular, porque creo en ellas. Y el partido me propuso encabezar la lista de las Cortes en el año 19 y no me lo pensé. En la primera etapa tuve que conjugar la jefatura del servicio de Industria con ser procuradora en las Cortes, con la portavocía de Presidencia. Fue una etapa muy complicada porque eran dos trabajos de mucha responsabilidad. Cuando salió Salvador Cruz, que era vicepresidente en las Cortes, Alfonso Fernández Mañueco confió en mi y me ofreció ir de viceportavoz del grupo parlamentario. En este caso ya me liberaba y dejaba Industria. Fue en septiembre de 2021 y se me encomendó también portavocía de Economía y Hacienda, que lleva aparejada los presupuestos. Justamente cuando me nombran delegada territorial estábamos con la aprobación de la ley, que será sobre el 22-23 de diciembre. Y se da la circunstancia de que esos presupuestos que he defendido tanto y que son los más elevados de la historia para la provincia los voy a ejecutar yo desde la Delegación de la Junta.

–En ese aspecto inversor aterriza en una alfombra roja, con Museo de Semana Santa, Conservatorio y Centro Cívico con las obras recién iniciadas y en breve la nueva residencia de mayores.

–Es un esfuerzo al que hemos contribuido los procuradores zamoranos, porque hemos insistido mucho en dotar partidas para esta provincia y precisamente entro yo para ejecutar este presupuesto son los tiempos que ha tocado vivir.

–¿Se llevan tan mal como parecen en las Cortes? Ana Sánchez, rival político suya sí acudió a su toma de posesión.

–No tenemos diferencias personales, pero sí políticas. El Partido Popular mantiene la cordialidad y respeto institucional, pero en los últimos tiempos parece que se han perdido un poco las formas en algunos momentos, pero no hay ninguna afrenta personal. Ana Sánchez vino a mi toma de posesión y los procuradores socialistas me felicitaron por mi nombramiento. Nuestra relación personal es buena, pero reconozco que desde el punto de vista político estrictamente a veces me parece increíble ver algunas posturas que adopta el Partido Socialista.

–¿Por ejemplo?

–Pasó con la ley de rebajas tributarias, a la que se opusieron en comisión, aunque finalmente se abstuvieron. Me daba pena que una cosa que personalmente me parece tan buena para los zamoranos, bajar los impuestos, no tuviera el apoyo socialista. Esas cosas a veces me sorprenden. Pero es bueno que se baje el tono por parte de todos porque cuando las cosas se llevan al terreno del ataque personal perdemos calidad de debate político, perdemos todos.

–Y finalmente, delegada de la Junta en Zamora. ¿Le apetecía el puesto?

–No me costó decir que sí, quizá sea por mi carácter comprometido con el servicio público. Cuando me ofrecen este puesto, pensé que podía aportar y es un ejercicio de responsabilidad decir que sí, aunque dejo las Cortes con cierta pena.

–Y en su toma de posesión hace un discurso centrado sobre todo en la recuperación tras el COVID y los incendios.

–Zamora ha sufrido mucho. Tras la pandemia, ha sufrido los terribles incendios, los peores de la historia y los efectos los vamos a sentir durante muchos años. Pero hay que mirar al futuro. Con las prioridades en los servicios básicos y esenciales, que siempre han de ocupar el primer escalón, en paralelo hay que abordar la recuperación de la Sierra de la Culebra y los estragos de los incendios y con una visión más amplia la recuperación económica de esta provincia. Zamora está sufriendo, tenemos unos datos horribles de pérdida poblacional y la única forma de que la gente se quede en Zamora es la recuperación económica, tiene que haber empleo.

–¿Cómo se crea empleo?

–Una fuente ineludible es la creación de empleo público. Por ejemplo, la nueva residencia que se va a poner en marcha generará empleo, un empleo público de calidad importante que favorece los puestos de trabajo indirectos. Pero junto con el empleo público tenemos que estar con el empleo privado. ¿De dónde?. Procurando mantener las empresas que están y hacer más atractiva la provincia para que vengan nuevas. Esto pasa por un incremento de la industrialización. En las próximas semanas tengo la intención de escuchar las necesidades de la provincia, pero también de pedir a los consejeros que puedan implicarse planes y programas concretos económicos que dinamicen y puedan ser generadores de empleo.

–Se habla mucho de fiscalidad diferenciada.

–Es otra pata importante, lograr una fiscalidad favorable. La ley de rebajas tributarias y los nuevos presupuestos de la Junta son dos puntos muy importante de inflexión de la fiscalidad diferenciada en el mundo rural de Castilla y León, con rebajas en las transmisiones patrimoniales para negocios, explotaciones agrarias, etcétera, con una rebaja importante de tipos. A esto hay que añadir una fiscalidad favorable a la natalidad, porque es imprescindible que a las familias que están en los municipios pequeños se les ayude vía deducciones por nacimiento de hijos, etcétera.

–Entramos ahí en el asunto de la despoblación.

–Decimos es que se va todo el mundo, pues no, llega más gente de la que se va, aunque sea por muy poquito, en Castilla y León y Zamora. Pero hay un problema, la natalidad. Yo que soy madre de familia numerosa creo que el valor de la maternidad también es algo a tener en cuenta y hay que incentivar la natalidad, hay que apoyar políticas favorables a eso, que sería el cierre del círculo de intentar frenar la despoblación.

–¿Se puede conseguir?

–Es dificilísimo, ninguna administración, de ningún color político tiene la varita mágica para combatir la despoblación. Pero hay que poner todas las herramientas que tengamos. La Delegación Territorial no tiene la decisión sobre las políticas, papel que juegan las consejerías, pero si tiene la posibilidad de intentar que los servicios que funcionan aquí sean los mejores. Por eso he dicho en mi intervención nada más tomar posesión que mi intención es reformar los servicios de corte económico o que al menos no existan trabas burocráticas o administrativas, que se agilicen los procedimientos, porque a veces pensamos en que lleguen grandes empresas, pero también son importantes que se puedan crear pequeñas. Hay pequeños empresarios que están pidiendo préstamos para iniciar una actividad y están pendientes de trámites y autorizaciones. Todas las administraciones debemos trabajar porque estas trabas no existan.

–Una de las polémicas permanentes ha sido la de la Sanidad, responsabilidad también de la Consejería pero que le va a tocar abordar desde la Delegación Territorial.

–El problema sanitario fundamental, que tenemos todos clarísimo, es la falta de médicos. Un problema muy difícil de solucionar pero para el que estamos poniendo todos los medios posibles. Tengo prevista en breve una reunión con el consejero de Sanidad, que tiene una implicación con Zamora absoluta.También tengo mi disponibilidad para las plataformas que sé que han pedido reuniones porque quiero conocer los problemas concretos y específicos desde todos los puntos de vista. También hemos pedido un pacto por la sanidad a nivel nacional y creo que ahí está la clave, en que sea un tema abordado desde el punto de vista nacional y con todas las comunidades autónomas, porque el problema es de toda España y de hecho entre autonomías nos estamos quitando los médicos.

–¿La sanidad se está utilizando como arma política?

–Si partiésemos de ese pacto por la sanidad una de las premisas sería dejar aparte esa utilización política. Esa visión que hacemos tan negativa de nosotros mismos a veces provoca que no puedas atraer profesionales. Utilizar políticamente la sanidad que es un servicio básico, que todos los utilizamos, que es necesario, no beneficia a nadie. Si todos tenemos el mismo problema ¿qué hacemos arrojándonoslo a la cabeza?

–¿Somos muy pesimistas en Zamora?

–Soy muy zamorana y reconozco que nuestro carácter ha sido muchas veces de resignación, pero quejándonos no conseguiremos nada. Y deberíamos ser más optimistas, porque con optimismo avanzas mejor y en Zamora tenemos comunicaciones y oportunidades. Castilla y León ha sido una de las primeras comunidades que ha recuperado los niveles de producto interior bruto de antes de la pandemia y además lo hizo muy rápidamente. Pero lo que tenemos por delante es una amenaza de recesión para 2023 de la que nadie somos ajenos.

–¿Tiene muchas plazas vacantes la Delegación?

–He encargado un informe de todos los servicios territoriales, pero hay plantillas que escasean en muchos de ellos y voy a intentar pedir que venga más personal, poque los procedimientos se agilizan cuando tienes personal dedicados a ellos. Es verdad que en este momento en la Junta se está elaborando una RPT (relación de puestos de trabajo), hay ofertas de empleo público, hay oposiciones y hay concursos que va a favorecer porque para el año que viene se prevé un importante impulso desde el punto de vista del personal. Creo que éste es un buen momento para ello.