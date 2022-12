Pese a los avances en el mundo de los juguetes y a la publicidad que se hace de ellos, todavía quedan resquicios de esas épocas en las que las muñecas eran cosa de niñas y los coches de niños. Durante los últimos años se ha luchado por cambiar esa dinámica, para que los juguetes no fomenten los roles de género, sino todo lo contrario y, en los últimos meses el foco se ponía en los anuncios y los envases de estos productos.

En los últimos días entraba en vigor el acuerdo de autorregulación para evitar los estereotipos en niños y niñas. De la mano del Ministerio de Consumo, la industria, a través de la Asociación de Fabricantes de Juguetes, y Autocontrol, el organismo que regula la publicidad, daban un paso más y firmaban un acuerdo, en pro de unos spots más igualitarios.

Entre lo pactado, se encuentra el compromiso de la industria de promover una imagen igualitaria, libre de estereotipos, por lo que los juguetes no se presentarán con ningún género ni se les asociará el tradicional rosa para las niños y azul para los niños. Por otra parte, tratarán de utilizar un lenguaje inclusivo y describirán el producto de forma comprensible para los niños.

En cuanto a las características de los juguetes, fomentarán aptitudes necesarias para el crecimiento de los menores, como la creatividad, el desarrollo físico e intelectual, la sociabilidad o la empatía.

Cruz Roja recoge juguetes inclusivos

Todas estas cuestiones ya estaban puestas en marcha en la recogida que Cruz Roja lleva a cabo cada año de cara a las próximas fechas navideñas, para que “todos los niños y niñas puedan tener un juguete nuevo, no bélico y no sexista”, atendiendo a la situación que acontece en muchos hogares zamoranos que no pueden permitirse adquirir estos regalos.

Ante el contexto económico en el que nos encontramos, nuevas familias se han sumado a esta necesidad, viéndose en la necesidad de elegir entre comprar un producto o pagar las facturas de la vivienda, la cesta de la compra y otras cuestiones de primera necesidad.

Todos los pequeños tienen derecho a recibir un juguete

Por ello, la posición de Cruz Roja Zamora es clara, “todos los pequeños tienen derecho a recibir un juguete”. La organización decidió no recoger bienes usados por unos motivos que una de las donantes recogía a la perfección, “cuando entregamos comida no se nos pasa por la cabeza dar un envase abierto, aunque esté casi lleno, con los juguetes sucede lo mismo, casi nuevo no es nuevo”, una cuestión que responde también a la dignidad que se le debe a cada persona y, por supuesto, los niños están incluidos.

Aunque el puente, y los viajes que conlleva, han lastrado un poco la cantidad recogida en el Carrefour del Centro Comercial Valderaduey, Cruz Roja continuará con la labor en todas las sedes de la provincia, en horario de mañana y tarde hasta el día veintiuno de diciembre y de mañana los días siguientes, aunque se podrá llamar por teléfono a la sede para acordar una entrega que esté fuera de esa franja horaria.

Entre los objetos que esperan conseguir, la organización sostiene que “no podemos olvidarnos de los adolescentes”, por lo que además de juguetes pensados para los más pequeños, “también son bienvenidos artículos para el cuidado personal o ropa nueva”.

Así, entre los juguetes la organización se decanta por algunos de los clásicos, de carácter didáctico, inclusivo, que atiendan a la diversidad y prueba el juego en familia, no solo el de uso individual. Además, sostienen que prefieren evitar las pantallas e incidir en la interactividad con otro tipo de artículos.

Por el momento, han logrado hacerse con puzzles, juegos de mesa con elementos como el ajedrez y otros de rasgos similares, así como con productos para los jóvenes de entre trece y dieciséis años como prendas de ropa.