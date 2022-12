“Reduzco la gama cromática al mínimo para que los temas tengan contundencia”

El pintor Diego Vallejo-García exhibe por primera vez su línea de trabajo en blanco y negro. Una veintena de cuadros pueden contemplarse en la única galería de arte existente en la ciudad, Espacio 36-Ángel Almeida, hasta el próximo día 14 de diciembre.

–Regresa expositivamente a la ciudad con una muestra en blanco y negro, bautizada como “byn”, ¿por qué?

–Porque he vuelto a Ávila, mi ciudad de origen, y el pasado lo asociamos al blanco y negro. También lo hago para evitar el efectismo que se consigue con el color. He optado por reducir la gama cromática al mínimo, al no color para que los temas por sí solos tengan contundencia.

–Fija su atención en rocas, árboles... en la naturaleza en general.

–Ávila es mucho más natural que Barcelona. También he trabajado en la restauración de las piedras de Ibarrola en Garoza y ese tipo de conexión con la naturaleza me ha hecho ver que no hay que adornar la naturaleza para poderla apreciar por lo que es.

–Su trabajo en ese proyecto de mejora de una obra de arte ¿le ha cambiado la perspectiva?

–Compañeros me han dicho sigo siendo yo de otra manera. Doy prioridad a la plástica, a la pintura, frente a la imagen aunque sean obras figurativas. No se trata de hacer una representación de una fotografía sino que trato a la pintura como lo que es, pintura.

–El limitarse a dos colores a la hora de crear, sin duda, ha sido un reto profesional.

–Al final termina siendo un claro oscuro, que tiene más que ver con el dibujo. Es un trabajo más de dibujo, de buscar y ajustar los valore para que sigan teniendo esa luz, esa atmósfera que tenían los cuadros a color.

–En una parte de la exposición da cabida retratos efectuados en dibujo. Cambia radicalmente de registro e incluso de temática y técnica empleada.

–Son cuadros que tienen por encima resinas que crean una capa que además de proteger el papel logra generar la tridimensionalidad. Creas como velos para crear capas y profundidades en retratos sin serlo.

–Dibuja mujeres, pero de una manera incompleta.

–No son retratos completos, oculto el rostro de tal manera que el espectador se puede sentir identificada de una manera o de otra. Así una de las obras he realizado mujer encogida. En ella he apostado por una pieza más conceptual, dejando el fondo plano para que toda la fuerza la tenga la figura, hay gente que me ha dicho que se siente identificado con ella, sin ser esa persona, porque está muy teatralizado.

–En este tipo de creación ¿trabaja a partir de su imaginación o bien tras tomar apuntes de modelos?

–Parto de fotografías que luego voy modificando tanto con el ordenador como a medida que voy avanzando ya sea el cuadro, ya sea el dibujo. Según me vaya pidiendo la propia obra voy quitando o bien voy añadiendo, aunque normalmente voy suprimiendo. Tiendo a ir eliminando para dejar planos limpios o vacíos dentro de las composiciones.

–La exposición se completa con tres cuadros centrados a Zamora. Hace tres guiños a la ciudad.

–Se trata de continuar con la misma idea de la monumentalidad de la naturaleza, pero en este caso en río. Tenemos otros de nubes y otro en la Plaza Mayor que es un guiño a la luz, que pertenece a la naturaleza y hay un momento en el que de tanta luz que hay, se elimina los objetos creados por el hombre, tiene una predominancia la naturaleza.

–Y en ellos sigue con el blanco y negro.

–Efectivamente por seguir con una línea dentro de la exposición. Los cuadros tú los puedes separar y funcionan de manera individual, pero en el caso de una muestra individual, como la que tengo yo estos días en la galería Espacio 36, tienes que apostar por un hilo conductor que rodee todas las obras y que tengan una lectura de unión, pues todas están en el mismo lugar.

–Estas obras ¿las ha creado exprofeso para Zamora?

–Sí, todos los cuadros son inéditos. Cuando el galerista Ángel Almeida me propuso volver a exponer en su sala, se me ocurrió hacer creación nueva a partir del blanco y negro.

–¿Sigue trabajando con estos dos colores?

–Sí porque me encuentro muy cómodo. Seguiré explorando esta línea durante algún tiempo y viendo lo que me va ofreciendo, pues al final todo acaba siendo pintura. Estoy muy contento con los resultados que se logran con el blanco y negro.