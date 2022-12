Una investigadora zamorana desvela los secretos del ojo seco

“Si experimenta una sensación de tener un cuerpo extraño, quemazón, enrojecimiento, picor, visión borrosa o fotofobia (necesidad de tener los ojos cerrados), probablemente padezca el trastorno que se conoce como ojo seco. Y no está solo: nada menos que alrededor de un 30 % de las personas mayores de 50 años (sobre todo mujeres) lo sufre, aunque los jóvenes tampoco se libran”. La zamorana Elena Vecino firma, junto con Arantxa Acera un trabajo sobre este problema publicado en The Conversation: “Cuando las lágrimas no hacen su trabajo: ¿qué es el ojo seco y cómo puede tratarse?”.

