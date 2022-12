Tomás Sánchez Santiago publica el libro “La belleza de lo pequeño”

El escritor Tomás Sánchez Santiago publica “La belleza de lo pequeño”, un volumen donde pone de relieve algo que fundamenta toda la escritura del autor zamorano, tanto su poética como su vertiente narrativa, la convicción de que “es en lo pequeño y en lo inadvertido donde reside la importancia esencial de aquello que dignifica al mundo” , describe.

El volumen se divide en tres secciones (“El sitio de las cosas”, “Los seres suaves” y “Los pequeños quehaceres”) donde late una actitud que huye de lo que ocupa demasiado lugar. “Buscamos en lo pequeño esa fortaleza que precisamos para creer en la serena victoria del vivir, del ir viviendo. Y no se trata solamente de tamaños sino de algo más que tiene que ver con la aparente falta de importancia. Lo pequeño es también lo secundario, lo que no estorba, lo que cada día se hace a un lado para quedarse al margen. Lo que no se enturbiará con nada”, explica el propio poeta en la introducción.

El texto del autor zamorano ve la luz dentro de una colección que dirige el narrador Gustavo Martín Garzo en la editorial Eolas y se ha inaugurado con tres títulos, “La belleza de los muertos”, de Ildefonso Rodríguez, “La belleza en la infancia”, de Elisa Martín Ortega y “La belleza de lo pequeño”, de Tomás Sánchez Santiago. Próximamente irán saliendo nuevas obras que encontrarán la belleza en ámbitos tan distintos como los jardines, la antigüedad, la ciencia o el cine.

Entre los poemarios que ha publicado el zamorano figuran “El que desordena”, la antología “Cómo parar setenta pájaros” y “Pérdida del ahí”, aunque con anterioridad había salido, entre otros títulos, “Amenaza en la fiesta” o “La secreta labor de cinco inviernos”. En el año 2020 publicó “Este otro orden”, que reúne su obra poética escrita entre 1979 y 2016.

En prosa, además de las excepcionales novelas “Calle Feria” con la que obtuvo el IX Premio Ciudad de Salamanca, y “Años de mayor cuantía” con la que cosechó el Premio Tigre Juan de narrativa y Premio de la Crítica de Castilla y León, ha alumbrado tres títulos de una peculiar escritura híbrida y fronteriza, que tiene mucho que ver con el diario personal: “Para qué sirven los charcos”, “Los pormenores” y “La vida mitigada”.

Otros títulos que ha escrito corresponden a “Salvo error u omisión”, libro en el que el autor recopila artículos aparecidos en la prensa, o bien “El murmullo del mundo” en el que reúne “Para qué sirven los charcos”, “Los pormenores” y “La vida mitigada”.

Sánchez Santiago también ha profundizado en estudios sobre Antonio Gamoneda, Aníbal Núñez, Delhy Tejero o bien Claudio Rodríguez.