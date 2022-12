Leticia García Sánchez ya es oficialmente la nueva delegada territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora tras tomar posesión del cargo esta misma mañana.

"Me invade un sentimiento de gran responsabilidad en este momento con una provincia que ha sufrido lo suyo en estos últimos tiempos. Pero quiero decir que tenemos que mirar al futuro con optimismo, es el momento de que esta ciudad y esta provincia salga adelante". Es el mensaje principal de la nueva delegada territorial de la Junta en Zamora, Leticia García Sánchez, expuesta minutos después de la toma de posesión en el edificio principal de la Administración Autonómica en Zamora, en La Marina, arropada por los consejeros de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones y de Familia, Isabel Blanco Llamas, además de Jesús Julio Carnero, de Presidencia, departamento de quien dependen las delegaciones territoriales.

Respaldo institucional

Fue precisamente Jesús Julio Carnero el orador principal del acto de toma de posesión, tras el juramento del cargo por parte de la nueva delegada en presencia de todos los jefes de servicio y gerentes territoriales, entre ellos Sara Fernández, que asume en funciones el puesto de Gerente de Servicios Sociales que ha quedado vacante tras la jubilación de Eutimio Contra.

Junto a Leticia García y los consejeros se colocaba Clara San Damián, nueva responsable de la Oficina de la Junta de Castilla y León en Bruselas, para quien Jesús Julio Carnero tuvo palabras de agradecimiento por su labor en la pandemia y los grandes incendios del último verano.

En otro grupo se juntaban políticos como la vicepresidenta segunda de las Cortes, la socialista zamorana Ana Sánchez, el portavoz popular en el parlamento regional, Raúl de la Hoz o el procurador Óscar Reguera, quien a partir de ahora tendrá como nuevo compañero por la provincia a Alberto Castro, precisamente exdelegado de la Junta en Zamora.

Subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco, presidente de la Diputación, Francisco José Requejo, vicepresidente, José María Barrios, y los máximos representantes de Policía, Guardia Civil, Subdelegación de Defensa, CEOE, sindicatos, Cámara de Comercio, Caja Rural y un largo etcétera de presentantes de la sociedad institucional y civil.

Juramento del cargo

Glosó Carnero la figura de la nueva delegada, desde sus inicios como concejala de Morales del Vino o funcionaria de la Diputación, hasta su paso por la Jefatura de Industria o su puesto en las Cortes regionales, y destacó su tesón y capacidad de trabajo, así como su conocimiento tanto de los problemas de la provincia como de la Administración.

"Quiero transmitirle de parte del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el resto de consejeros todos los éxitos y todo lo mejor por el bien de todos y cada uno de los zamoranos", dijo el Consejero de Presidencia.

En sus palabras instantes después de concluido en breve acto de toma de posesión, Leticia García quiso "compartir también este acto hoy con todas las zamoranas y todos los zamoranos", además de agradecer el nombramiento al presidente autonómico. "Acabo de jurar mi cargo, mis obligaciones con lealtad al rey y la Constitución y el Estatuto de Autonomía y también lo hago con lealtad a mi tierra, a Zamora y sus gentes, a los zamoranos".

Recuperación económica

"No me encuentro sola en esta tarea y esa responsabilidad porque cuento con los miles funcionarios que integran esta Delegación Territorial y cuento con el Gobierno de la Junta de Castilla y León aquí presente y al frente con Alfonso Fernández Mañueco, que ya se ha mostrado claramente a favor de esta provincia y está en el objetivo principal de la Junta de Castilla y León", dijo la nueva alto cargo.

García dijo que "me he puesto a trabajar de inmediato. El viernes ya estuve reunida con buena parte del organigrama interno de la Delegación Territorial y mi intención inmediata en los próximos días es ponerme a disposición de la sociedad civil. Me reuniré con las administraciones públicas y la sociedad civil para seguir trabajando desde luego desde el diálogo con todas las instituciones, todos los sectores, con los agentes económicos porque creo que es el momento de mirar al futuro desde el punto de vista de la recuperación económica que necesita mucho esta provincia".

Por eso, añadió "pondré el foco fundamentalmente y en lo que a mis funciones se refiere en aquellos servicios territoriales de carácter económico que en este momento son muy importantes: Agricultura, Industria, o el Instituto de la Competitividad Empresarial sin olvidar evidentemente los servicios esenciales", como Servicios Sociales, Educación o Sanidad que también son " junto con el sector privado generadores de empleo".

"Creo, concluyó, que en este momento en Zamora tenemos que apostar por la generación de empleo público privado y caminar todos juntos. Y eso es lo que ofrezco a los zamoranos, mi compromiso mi dedicación ni esfuerzo para trabajar todos juntos para resolver aquellos problemas que nos vaya trayendo el futuro para remar todos juntos en la misma dirección para remar juntos por Zamora"

San Damián viaja a Bruselas esta semana

Clara San Damián se trasladará esta misma semana a Bruselas para iniciar su nueva etapa como jefa de la Delegación Permanente de Castilla y León ante la Unión Europea. Su sustituta, Leticia García, accede al cargo después de tres años y medio como procuradora autonómica en las Cortes, tras ser elegida en los dos últimos comicios.