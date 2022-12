La hasta ahora delegada territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, Clara San Damián, abandonará sus cargos en la provincia para embarcarse en un nuevo proyecto en el corazón de Europa. A primera hora de la jornada de ayer, el Boletín Oficial de Castilla y León publicaba la orden por la que se designaba a la política local como nueva jefa de oficina en la Delegación que el Gobierno autonómico tiene en Bruselas ante la Unión Europea. Un “nuevo reto profesional” en el que tendrá que trabajar en asuntos de calado como las ayudas al campo, el despliegue de las energías renovables, el reparto de los fondos para la recuperación o la problemática del lobo. Un desafío “apasionante”, en palabras de la propia interesada, que obliga a poner punto y final a un par de décadas al servicio de las instituciones locales, regionales y nacionales.

Clara San Damián ha comparecido este pasado miércoles de urgencia ante los medios de comunicación después de que su nombramiento saliera a la luz a primera hora de la mañana. Tal y como ha aclarado la zamorana, ha sido ella misma la que se ha postulado al puesto ante el consejero de la Presidencia, Jesús Julio Carnero. “Soy funcionaria de carrera de la categoría A1 y me ha parecido una magnífica oportunidad para desarrollarme profesionalmente y defender los intereses de los ciudadanos de Zamora y de Castilla y León desde otro punto de vista”, ha señalado durante su despedida.

En la Delegación de Castilla y León en Bruselas, Clara San Damián se ocupará de los asuntos que involucren a la administración autonómica ante los estamentos comunitarios, tales como medio ambiente, energías renovables, Política Agraria Común, estatus del lobo, ayudas al empleo o fondos Next Generation. “Lo que se habla en Bruselas entra en todos los hogares”, ha señalado. La exdelegada viajará al corazón de Europa el próximo martes para incorporarse a su nuevo puesto de trabajo, después de que su sucesor en el cargo tome posesión del asiento. Por el momento, nada se sabe sobre el posible candidato.

San Damián ha hecho un balance “positivo” de los tres años y dos meses que ha permanecido como delegada territorial de la Junta en Zamora. Un periodo “difícil” marcado por el estallido de la pandemia sanitaria y por los incendios forestales que han asolado la provincia de Zamora este pasado verano, causando cuatro fallecidos. “Sin duda, ha sido el peor momento; la pandemia es mundial, pero los fuegos han afectado a nuestros vecinos, a nuestras familias y a nuestra tierra”, ha lamentado. Pese a todo, la exdelegada ha asegurado que se marcha “con la tranquilidad de haber sido útil” para los ciudadanos y de haber servido a los intereses de los zamoranos y de los castellanos y leoneses. “Algo que espero seguir haciendo en este nuevo reto profesional tan apasionante”, ha añadido.

Respecto a su nueva etapa, San Damián ha recordado que, cuando fue senadora por la provincia de Zamora, formó parte de la comisión que abordaba los asuntos sobre la Unión Europea y eso le permitió viajar en no pocas ocasiones a Bruselas para tomar conocimiento directo de las decisiones que allí se estaban tomando. “Siempre me ha parecido apasionante poder trabajar allí algún día y por eso ahora he decidido apostar por este reto personal y profesional para defender desde allí los intereses de los castellanos y leoneses”, ha comentado la ya exdelegada.

Clara San Damián ha tenido una trayectoria profesional marcada por sus cargos políticos en el Partido Popular. Aunque es funcionaria de carrera, ha desempeñado los cargos de concejala en el Ayuntamiento de Morales del Vino y el Ayuntamiento de Zamora, ha sido diputada provincial de Deportes, senadora, subdelegada del Gobierno en Zamora y delegada territorial de la Junta en Zamora.

Mañueco confía en el trabajo de la zamorana ante Europa

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha alabado el trabajo de Clara San Damián como delegada territorial en Zamora y ha mostrado su confianza en ella para la “importante responsabilidad” que va a asumir “de representar y defender Castilla y León ante la Unión Europea”. Así lo ha expresado en su perfil de Twitter después de que el Boletín Oficial de la Comunidad (Bocyl) haya publicado este pasado miércoles el nombramiento de la zamorana como jefa de oficina para la Delegación de la Junta en Bruselas. “Confiamos en Clara San Damián la importante responsabilidad de representar y defender Castilla y León ante la UE. Gracias por tu gran trabajo en Zamora y enhorabuena. Un abrazo, amiga”, ha escrito el presidente. El nombramiento de Clara San Damián como jefa de oficina en la Delegación Permanente de Castilla y León ante la Unión Europea ha sido de mutuo acuerdo entre la propia interesada y el Gobierno dirigido por Alfonso Fernández Mañueco. Ha sido ella misma la que ha explicado que se ha postulado ante Jesús Julio Carnero para optar a la plaza en Bruselas y que seguirá dependiendo de la misma Consejería de la Presidencia. No obstante, a partir de ahora, su colaboración con todo el entramado de consejerías será total y absoluto para abordar los asuntos de interés comunitario.