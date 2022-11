Zamora 10 “reiniciará” su actividad en el año 2023 con el objetivo de regresar a sus orígenes para fortalecer su razón de ser, que no es otra que colaborar con el desarrollo de una provincia muy castigada por el deterioro demográfico y económico. El todavía gerente de la asociación, Francisco Prieto, deslizó este martes lo que serán las líneas maestras de un futuro que se escribirá sin su presencia en el cargo y con la aparición de nuevos rostros visibles que se afanarán por levantar la iniciativa tras un año de zozobra. La salida de la CEOE y de la Cámara de Comercio en febrero agitó a un colectivo que estuvo al borde del precipicio, pero que parece haberse agarrado a la vida finalmente.

Ahora bien, algunas cosas no serán iguales, como se encargó de señalar Prieto en el encuentro con empresarios y ciudadanos de Zamora que se celebró en un conocido local del centro de la capital. El gerente recordó, por ejemplo, la pérdida voluntaria de protagonismo de Caja Rural, que dejará paso a nuevos responsables. La junta directiva encargada de liderar los siguientes pasos saldrá de una votación a principios de año, una vez se hayan incorporado aquellas personas de la esfera privada que se decidan a colaborar con la causa.

Un proceso de reseteo

A partir de ahí, y previo pago de cuotas anuales que irán de los 120 a los 450 euros, la idea de la gestora que ahora lidera provisionalmente Zamora 10 es dar paso a un proceso de reseteo para evaluar los proyectos en marcha, volver a crear los grupos de trabajo y retomar los contactos con las instituciones en el camino hacia la colaboración público-privada.

En ese tránsito, la asociación se encontrará con un escollo: el Ayuntamiento de la capital se mantendrá al margen de este “Zamora 10 bis”, según explicó el alcalde, Francisco Guarido, que se ausentó del encuentro empresarial y ciudadano al que sí acudieron otros representantes políticos de distinta índole.

El mandatario municipal indicó que existe un acuerdo alcanzado por las instituciones y los agentes presentes en el Consejo General de la asociación para su extinción el día 31 de diciembre de 2022. Por tanto, la administración que dirige Francisco Guarido se mantendrá al margen, y más aún en un periodo preelectoral como el actual. Esto implica que no habrá subvenciones directas para la plataforma, aunque no quiere decir que no se apoyen proyectos concretos que sean presentados debidamente y tengan interés para la capital.

Guarido defendió que el Ayuntamiento de Zamora se ajustará al pacto de “finiquitar Zamora 10 el 31 de diciembre de 2022”, por lo que no se sumará a esta nueva etapa. “Hay otras asociaciones y empresarios que han decidido continuar, pero desde luego no es el acuerdo que habíamos tomado las instituciones y el resto de agentes presentes en Zamora 10”, expresó.

Para el alcalde, no resulta conveniente en plena precampaña electoral “este juego de querer hacer política con todo” y por eso insistió en que el Ayuntamiento no estará en la refundación. “Si de aquí a junio se nos presentan proyectos concretos, los estudiaremos y podremos colaborar”, zanjó.

Un colectivo “abierto” para reivindicar sin dejar de colaborar

Durante el encuentro de Zamora 10, los responsables de encauzar el futuro antes de la elección de los nuevos cargos ofrecieron algunas pistas sobre las líneas a seguir en esta transición. Uno de los discursos corrió a cargo del arquitecto Francisco Somoza, que defendió las potencialidades de la provincia y que abogó por contar con un colectivo “abierto en el que nadie esté por encima de nadie” y en el que el espíritu reivindicativo se mezcle con una actitud colaborativa ante las instituciones. Somoza subrayó que Zamora 10 ha de ser un colectivo apolítico, sin planteamientos partidistas y con un objetivo común muy marcado, basado en que “la balanza tiene que inclinarse hacia el progreso”.

Por su parte, quien fuera directora general de Turismo de la Junta hasta hace solo unos meses, Estrella Torrecilla, que también pertenece al equipo de la gestora, aseguró que todos los ciudadanos tienen cabida en esta nueva etapa de Zamora 10 para explotar “las tremendas posibilidades” que tiene la provincia. En el ámbito de su especialidad, Torrecilla defendió el valor de proyectos como las rutas del vino y apeló a la necesidad de profundizar en sistemas modernos para captar la atención del visitante que quiera conocer el territorio: “La unión hace la fuerza”, recordó la representante del colectivo.