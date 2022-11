Zamora, fuera de la federación de partidos de la España Vaciada

La Federación de Partidos de la España Vaciada nació el pasado fin de semana sin representación de la provincia con más problemas de despoblación del país. Los colectivos de Zamora se han mantenido al margen de la creación de este colectivo que persigue unir a las formaciones que concurrirán a las próximas convocatorias electorales en los ámbitos autonómico, municipal, europeo y estatal, con la meta en este último de alcanzar un Pacto de Estado frente a la despoblación y por el reequilibrio territorial, acompañado de una financiación estable para abordar las medidas necesarias.

La ausencia de Zamora da continuidad a lo ocurrido antes de las últimas elecciones autonómicas de febrero de 2022, cuando las plataformas de varias provincias se animaron a dar forma a una alternativa política para tratar de obtener representación en las Cortes, mientras que los colectivos de la provincia optaron por mantenerse en el movimiento social sin dar el salto a las instituciones. Lo cierto es que, en aquel momento, tan solo Soria YA logró los apoyos suficientes como para acceder a las Cortes, aunque también conviene destacar que lo hizo con tres de los cinco procuradores en juego por su circunscripción.

En todo caso, lejos de mirarse en ese espejo, los colectivos zamoranos entienden que la situación en la provincia aún no es propicia para dar un paso que sí se hará realidad en catorce territorios. En ese sentido, la postura de la Coordinadora Rural es que existen provincias que “lo tienen más claro”, mientras que Zamora se mantiene, por ahora, “a la expectativa”, pendiente de lo que pueda ocurrir antes de decidir si las plataformas optarán por la vía política: “Sigo pensando que es importantísimo un movimiento social fuerte”, justificó el portavoz del colectivo, Chema Mezquita, que abogó por que la provincia mantenga “una posición común” en lo referente a dar o no este salto a la política. “Tenemos mucho que hacer y no es algo que esté constantemente encima de la mesa”, resumió el portavoz de la Coordinadora.

Tomas Guitarte, de Teruel Existe, se sitúa al frente

El turolense Tomás Guitarte fue elegido por unanimidad de los asistentes al congreso fundacional en Teruel como portavoz de la Federación España Vaciada. La provincia del citado responsable acogió este fin de semana la cita inicial de este grupo que afrontará con objetivos comunes las próximas convocatorias electorales, con el objetivo de asentar esta herramienta electoral y de darle vuelo a un proyecto más amplio. Se trata de ser “una sola voz de muchas provincias para cambiar el país”. Su desafío es conseguir una representación lo suficientemente mayoritaria para condicionar las políticas de los gobiernos hacia los equilibrios territoriales, huyendo de “luchas partidistas estériles”. En el discurso de clausura, su nuevo portavoz, Tomás Guitarte, afirmó que “estos territorios se han visto obligados a dar este paso por el olvido institucional que han sufrido y porque les han condenado a ser territorios de sacrificio en beneficio del desarrollo de otros”.