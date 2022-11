Zamora es uno de los lugares de visita obligada en 2023 elegidos por Condé Nast Traveler, la revista especializada en viajes y estilo de vida. La lista de Condé Nast Traveler “Best Places To Go” es una de las más esperadas del año, en la que la revista especializada apuesta por los destinos de todo el mundo imprescindibles para viajar en el próximo año y en la que la perla del Duero se ha colado entre ellos gracias a su belleza.

Zamora, corazón del románico de Europa

El equipo internacional de Condé Nast Traveler ha destacado globalmente a Zamora como destino que nadie puede perderse en 2023. Entre los principales motivos por qué ir CN Traveler destaca el románico de Zamora capital, los paisajes de Sanabria, Sierra de la Culebra (pese a los incendios) y Arribes del Duero.

En la edición en español de la lista, el Head of Editorial Content de Condé Nast Traveler España David Moralejo hace una glosa de Zamora que explica los motivos de esta elección por parte de la publicación internacional, “no muchos saben, ni siquiera en España, que Zamora es la ciudad con más arquitectura románica de Europa. Veinticuatro iglesias, una catedral, un castillo, un puente, dos palacios, nueve casas solariegas y una muralla parecen razones suficientes para que la Unesco pueda incluirla en su lista de Patrimonio Cultural. Y, sobre todo, para que su cercanía a Madrid con el nuevo AVE, apenas una hora de trayecto, la convierta en el destino imprescindible”.

También destaca “su enorme legado modernista, su río Duero dominando el paisaje o sus Lagunas de Villafáfila, hogar de miles de aves en cada migración. Y también más récords repartidos por toda la provincia: el Lago de Sanabria es el mayor lago glaciar de Europa, y a pocos kilómetros le espera Puebla de Sanabria, considerado como uno de los más bellos pueblos de España.

Más al sur, en la Sierra de la Culebra, la población de lobos es la más elevada de Europa occidental, aunque los incendios del pasado verano devastaran gran parte de tan bello paraje. En dirección este te toparás con Toro, bellísima capital del vino donde incluso presume de bodega el grupo LVMH con la gran Numantia”.

CN Traveler también menciona que, ya en plena Tierra de Campos, “el restaurante Lera, donde el gran Luis Alberto Lera sublima la cocina de caza y campo, es un templo devenido últimamente –y cada vez más– en lugar favorito de cocineros mediáticos como Dabiz Muñoz. Todo un triunfo llenar mesas cada día en Castroverde de Campos, una localidad de la España más vacía”.

Por último y al sur,” los Arribes del Duero demuestran que Zamora tiene hasta acantilados. Imponentes fiordos y riscos serpentean y ejercen de frontera natural con Portugal en un parque natural donde la viticultura heroica ha atraído a bodegueros de trayectoria internacional como la inglesa Charlotte Allen, el danés Thyge Jensen y el madrileño José Manuel Benéitez.

Olivos, cítricos y otros frutales convierten este rincón en un paraíso mediterráneo. Proyectos gastronómicos y hoteleros en la zona, como la reciente compra del poblado de Salto de Castro, hacen imaginar que hay futuro para esta Toscana zamorana. Aunque muchos no lo sepan, ni siquiera en España”.

Y tú, ¿cuándo vas a venir de visita a Zamora? Nos sobran los motivos.

La lista Best Places To Go se publica desde hoy en Condé Nast Traveler España, en el site global y en cada una de las ediciones de los distintos países. Este año, por primera vez, la lista de los 23 mejores lugares para ir en 2023 es un proyecto global. Los editores de los equipos de Estados Unidos, Reino Unido, India y España han colaborado, aportando su experiencia regional a esta gran lista que se publicará en todos los mercados. Además, este año también se elaboran listas regionales que se compartirán a nivel mundial: Los 23 mejores lugares para ir en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Europa, en España y Portugal y en la India. En conjunto, estas listas conforman un sólido paquete que ofrecerá a sus lectores las grandes experiencias de la lista de deseos que requieren meses de planificación, pero también las oportunidades más accesibles más cerca de casa.