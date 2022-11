El Ayuntamiento de Zamora no participará nunca más de las iniciativas de Zamora 10 al considerar que existe un acuerdo tomado por las instituciones y los agentes presentes en el Consejo General de la asociación para su extinción el día 31 de diciembre de 2022. La administración que dirige Francisco Guarido no se pondrá al lado de una “Zamora 10 bis”, como así la ha definido el regidor municipal, y menos aún en un periodo preelectoral como el actual. Esto implica que no habrá subvenciones directas para la plataforma, aunque no quiere decir que no se apoyen proyectos concretos que sean presentados debidamente y tengan interés para la capital.

Guarido ha defendido que el Ayuntamiento de Zamora se ajustará al pacto de “finiquitar Zamora 10 el 31 de diciembre de 2022”, por lo que no se sumará a esta nueva etapa. “Hay otras asociaciones y empresarios que han decidido continuar con este Zamora 10 bis, pero desde luego no es el acuerdo que habíamos tomado las instituciones y el resto de agentes presentes en Zamora 10, que era acabar con esto a final de año “, ha expresado. Para el alcalde, no resulta conveniente en plena precampaña electoral “este juego de querer hacer política con todo” y por eso ha insistido en que el Ayuntamiento de Zamora no estará en la refundación. “Si de aquí a junio se nos presentan proyectos concretos, los estudiaremos y podremos colaborar”, ha indicado. “Después de las elecciones, si seguimos, podremos sentarnos de nuevo o podrá hacerlo otro equipo de Gobierno si nosotros no estamos, pero hasta entonces no habrá subvenciones”, ha añadido.